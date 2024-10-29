17-річного хлопця на Харківщині підозрюють у підпалі шаф Укрзалізниці
На Харківщині затримали неповнолітнього, який, за даними правоохоронців, підпалював релейні шафи Укрзалізниці. Ймовірно, його завербували російські спецслужби.
Підозрюваний — 17-річний мешканець селища Близнюки, який навчається у місцевому ліцеї, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Через месенджер «Телеграм» на нього вийшов чоловік, який запропонував легкий заробіток. «Робота» стосувалась підпалу релейних шаф Укрзалізниці на території Лозівського району, на що фігурант погодився. За один підпал замовник оголосив суму в розмірі 20 тис. гривень», – з’ясували правоохоронці.
Для підтвердження неповнолітній мав надіслати фото, що шафа знищена. За «роботу» він встиг отримати тільки 20 тис. гривень. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, фігуранта завербували російські спецслужбовці.
Хлопець отримав підозру за ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), додав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Також за даними СБУ, він готувався до нового підпалу.
Наразі фігурант у СІЗО. Якщо його провину докажуть, хлопцю загрожу до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині затримали неповнолітнього, який, за даними правоохоронців, підпалював релейні шафи Укрзалізниці. Ймовірно, його завербували російські спецслужби.".