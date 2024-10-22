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Підпали авто ЗСУ та шаф Укрзалізниці на Харківщині: серед фігурантів 13 дітей

Події 17:29   22.10.2024
Олена Нагорна
Підпали авто ЗСУ та шаф Укрзалізниці на Харківщині: серед фігурантів 13 дітей

Понад 40 кримінальних проваджень за фактами підпалів 37 автомобілів, які перебували на балансі ЗСУ чи у користуванні військових, відкрили правоохоронці протягом цього року.

Ці епізоди зареєстрували за ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) та за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення чи пошкодження майна шляхом підпалу), розповів в інтерв’ю OBOZ.UA керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що жителі Харкова та області, серед яких безробітні та неповнолітні, здійснювали підпали на замовлення спецслужб РФ за допомогою телеграм-каналів та фіксували свої дії на відео. Більшість виконавців прагнула легкого заробітку.

Фільчаков нагадав, що також фіксувалися підпали релейних шаф “Укрзалізниці”.

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У семи кримінальних провадженнях за фактами підпалів автомобілів військових та релейних шаф «Укрзалізниці» на причетність до злочинів перевіряють 13 неповнолітніх. Наймолодшому фігуранту, якого завербували росіяни, – 10 років.

У п’яти кримінальних провадженнях шести особам повідомили про підозру. У зазначених справах неповнолітні залучалися до диверсійної діяльності через телеграм представниками спецслужб РФ через анонімні акаунти з обіцянками грошової винагороди.

«Це не ідейні люди. Це найбільш вразлива, на мій погляд, категорія суспільства. Бо діти найбільше піддаються впливу», — констатував Фільчаков.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Понад 40 кримінальних проваджень за фактами підпалів 37 автомобілів, які перебували на балансі ЗСУ чи у користуванні військових, відкрили правоохоронці протягом цього року.".