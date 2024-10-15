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Підлітків із Харкова завербували адміни ТГ-каналу – що вимагали

Події 12:12   15.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Підлітків із Харкова завербували адміни ТГ-каналу – що вимагали

За даними слідства, підлітки діяли за вказівкою кураторів одного із Телеграм-каналів. За гроші від них вимагали підпалити трансформаторну підстанцію в Харкові.

Встановлено, що діти мали фільмувати загоряння для «звітності» та надсилати замовникам. Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області разом з поліцейськими відділу поліції № 1 та відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області виявили 14 та 16-річних хлопців, коли вони намагалися підпалити трансформаторну підстанцію в Харкові. Підлітків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, – написали в поліції.

Тим часом в обласній прокуратурі заявили, що підлітки все ж таки встигли підпалити підстанцію, виникла пожежа.

“Встановлюється повне коло осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також перевіряється причетність підозрюваних до скоєння інших підпалів”, – додали у прокуратурі.

Наразі, повідомили правоохоронці, за рішенням суду, підлітки перебувають під цілодобовим домашнім арештом. Якщо їхню провину доведуть – хлопцям загрожує до 10 років у в’язниці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними слідства, підлітки діяли за вказівкою кураторів одного із Телеграм-каналів. За гроші від них вимагали підпалити трансформаторну підстанцію в Харкові.".