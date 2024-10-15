Справа рук РФ: Тимошко про фейкові повідомлення щодо мінування Харківщини

Напередодні копи Харківщини отримали 101 повідомлення про мінування 91 об’єкта, повідомив начальник ГУ НП у Харківській області Володимир Тимошко в коментарі “Думці”.

“Об’єкти різнопланові – це як соціальна інфраструктура, наприклад дитячі садки, а також – вищі навчальні заклади, а також – місцеві органи влади, ЦНАПи та інше. Розсилка була здійснена не лише по місту Харкову, а й по всій Харківській області – від півдня до півночі і від заходу до сходу. Тобто охоплення всієї області. 91 обʼєкт був перевірений Нацполіцією, жодного предмету, схожого на саморобний вибуховий пристрій чи не саморобний вибуховий пристрій знайдено не було. На наш погляд, болотні жаби знову відкривають свого рота для того, щоб «а» – посіяти паніку, по-друге – щоб зашкодити нормальній життєдіяльності громади», – сказав Тимошко.

Відео: “Думка”