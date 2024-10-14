Live
  • Пн 14.10.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.02

Пішла з дому після сварки з мамою через телефон: поліцейські шукали дівчинку

Події 10:51   14.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пішла з дому після сварки з мамою через телефон: поліцейські шукали дівчинку

Вранці 14 жовтня поліцейські знайшли 12-річну дівчинку, яка напередодні увечері пішла з дому після сварки із мамою.

“Ввечері 13 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення дівчинки. Жінка розповіла, що її 12-річна донька пішла з дому без мобільного телефону у невідомому напрямку. На пошуки дівчини було орієнтовано особовий склад відділу поліції №1 ХРУП №3 та працівників сектору ювенальної превенції ХРУП №3”, – повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Весь цей час дівчинка була в подруги, там же залишилася ночувати. Копи провели зі зниклою профілактичну бесіду та привезли додому.

Читайте також: Рейди військкомів по закладах у Харкові: у ОТЦК пояснили суть того, що відбувається

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Дощі на Харківщині: чи знизилася загроза пожеж – дані синоптиків
Дощі на Харківщині: чи знизилася загроза пожеж – дані синоптиків
14.10.2024, 12:07
Майже тисяча хворих на грип та ГРВІ в Харкові за тиждень
Майже тисяча хворих на грип та ГРВІ в Харкові за тиждень
14.10.2024, 11:54
ОТУВ «Харків»: бої на Харківському напрямку не вщухають, ситуація складна
ОТУВ «Харків»: бої на Харківському напрямку не вщухають, ситуація складна
14.10.2024, 11:38
Військові з Північної Кореї на Харківщині: хто воює на боці РФ
Військові з Північної Кореї на Харківщині: хто воює на боці РФ
14.10.2024, 11:16
“Їм поставили завдання взяти його в короткі терміни”: Ахіллес про нову ціль РФ
“Їм поставили завдання взяти його в короткі терміни”: Ахіллес про нову ціль РФ
14.10.2024, 09:39
Новини Харкова – головне за 14.10: через удар БПЛА поранений чоловік, пожежі
Новини Харкова – головне за 14.10: через удар БПЛА поранений чоловік, пожежі
14.10.2024, 11:28

Новини за темою:


Ви читали новину: «Пішла з дому після сварки з мамою через телефон: поліцейські шукали дівчинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 10:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 жовтня поліцейські знайшли 12-річну дівчинку, яка напередодні увечері пішла з дому після сварки із мамою.".