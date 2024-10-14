Пішла з дому після сварки з мамою через телефон: поліцейські шукали дівчинку

Вранці 14 жовтня поліцейські знайшли 12-річну дівчинку, яка напередодні увечері пішла з дому після сварки із мамою.

“Ввечері 13 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення дівчинки. Жінка розповіла, що її 12-річна донька пішла з дому без мобільного телефону у невідомому напрямку. На пошуки дівчини було орієнтовано особовий склад відділу поліції №1 ХРУП №3 та працівників сектору ювенальної превенції ХРУП №3”, – повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

Весь цей час дівчинка була в подруги, там же залишилася ночувати. Копи провели зі зниклою профілактичну бесіду та привезли додому.