Пішла з дому після сварки з мамою через телефон: поліцейські шукали дівчинку
Вранці 14 жовтня поліцейські знайшли 12-річну дівчинку, яка напередодні увечері пішла з дому після сварки із мамою.
“Ввечері 13 жовтня до поліції надійшло повідомлення про зникнення дівчинки. Жінка розповіла, що її 12-річна донька пішла з дому без мобільного телефону у невідомому напрямку. На пошуки дівчини було орієнтовано особовий склад відділу поліції №1 ХРУП №3 та працівників сектору ювенальної превенції ХРУП №3”, – повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.
Весь цей час дівчинка була в подруги, там же залишилася ночувати. Копи провели зі зниклою профілактичну бесіду та привезли додому.
Читайте також: Рейди військкомів по закладах у Харкові: у ОТЦК пояснили суть того, що відбувається
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гу нп, девочка подросток, Нацполиция, пропала;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пішла з дому після сварки з мамою через телефон: поліцейські шукали дівчинку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2024 в 10:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 14 жовтня поліцейські знайшли 12-річну дівчинку, яка напередодні увечері пішла з дому після сварки із мамою.".