Ушла из дома после ссоры с мамой из-за телефона: полицейские искали девочку
Утром 14 октября полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая накануне вечером ушла из дома после ссоры с мамой.
«Вечером 13 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении девочки. Женщина рассказала, что ее 12-летняя дочь ушла из дома без мобильного телефона в неизвестном направлении. На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции №1 ХРУП №3 и работников сектора ювенальной превенции ХРУП №3», – сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Все это время девочка находилась у подруги, там же осталась ночевать. Копы провели с пропавшей профилактическую беседу и привезли домой.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гу нп, девочка подросток, Нацполиция, пропала;
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 10:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 октября полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая накануне вечером ушла из дома после ссоры с мамой.".