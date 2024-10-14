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Ушла из дома после ссоры с мамой из-за телефона: полицейские искали девочку

Происшествия 10:51   14.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ушла из дома после ссоры с мамой из-за телефона: полицейские искали девочку

Утром 14 октября полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая накануне вечером ушла из дома после ссоры с мамой.

«Вечером 13 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении девочки. Женщина рассказала, что ее 12-летняя дочь ушла из дома без мобильного телефона в неизвестном направлении. На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела полиции №1 ХРУП №3 и работников сектора ювенальной превенции ХРУП №3», – сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Все это время девочка находилась у подруги, там же осталась ночевать. Копы провели с пропавшей профилактическую беседу и привезли домой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2024 в 10:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 октября полицейские нашли 12-летнюю девочку, которая накануне вечером ушла из дома после ссоры с мамой.".