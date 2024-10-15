Дело рук РФ: Тимошко о фейковых сообщениях о минировании Харьковщины
Накануне копы Харьковщины получили 101 сообщение о минировании 91 объекта, сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии «Думке».
«Объекты разноплановые – это как социальная инфраструктура, например детские сады, а также – высшие учебные заведения, а также – местные органы власти, ЦНАПЫ и другое. Рассылка была осуществлена не только по городу Харькову, но и по всей Харьковской области – от юга до севера и от запада до востока. То есть, охват всей области. 91 объект был проверен Нацполицией, ни одного предмета, похожего на самодельное взрывное устройство или самодельное взрывное устройство найдено не было. На наш взгляд, болотные лягушки снова открывают свой рот для того, чтобы «а» – посеять панику, во-вторых – чтобы нанести ущерб нормальной жизнедеятельности общины», – сказал Тимошко.
Видео: «Думка»
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 11:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне копы Харьковщины получили 101 сообщение о минировании 91 объекта, сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии «Думке». ".