Подростков из Харькова завербовали админы ТГ-канала – что требовали

По данным следствия, подростки действовали по указанию кураторов одного из Telegram-каналов. За деньги от них требовали поджечь трансформаторную подстанцию в Харькове.

«Установлено, что дети должны были снимать возгорание для отчетности и отправлять заказчикам. Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области вместе с полицейскими отделами полиции №1 и отдела полиции №2 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области обнаружили 14 и 16-летних ребят, пытавшихся поджечь трансформаторную подстанцию ​​в Харькове. Подростков задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – написали в полиции.

Тем временем в областной прокуратуре заявили, что подростки все же успели поджечь подстанцию, возник пожар.

«Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяются причастность подозреваемых к совершению других поджогов», – добавили в прокуратуре.

На данный момент, сообщили правоохранители, по решению суда подростки находятся под круглосуточным домашним арестом. Если их вину докажут – парням грозит до 10 лет в тюрьме.