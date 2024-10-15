Подростков из Харькова завербовали админы ТГ-канала – что требовали
По данным следствия, подростки действовали по указанию кураторов одного из Telegram-каналов. За деньги от них требовали поджечь трансформаторную подстанцию в Харькове.
«Установлено, что дети должны были снимать возгорание для отчетности и отправлять заказчикам. Сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области вместе с полицейскими отделами полиции №1 и отдела полиции №2 Харьковского РУП №1 ГУНП в Харьковской области обнаружили 14 и 16-летних ребят, пытавшихся поджечь трансформаторную подстанцию в Харькове. Подростков задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины», – написали в полиции.
Тем временем в областной прокуратуре заявили, что подростки все же успели поджечь подстанцию, возник пожар.
«Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также проверяются причастность подозреваемых к совершению других поджогов», – добавили в прокуратуре.
На данный момент, сообщили правоохранители, по решению суда подростки находятся под круглосуточным домашним арестом. Если их вину докажут – парням грозит до 10 лет в тюрьме.
Читайте также: Дело рук РФ: Тимошко о фейковых сообщениях о минировании Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: подростки, полиция, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подростков из Харькова завербовали админы ТГ-канала – что требовали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 12:12;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным следствия, подростки действовали по указанию кураторов одного из Телеграм-каналов. За деньги от них требовали поджечь трансформаторную подстанцию в Харькове.".