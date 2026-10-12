Підлітків застали на даху поїзда на Харківщині: поліція про “зачеперів”

Близько пів сотні підлітків, які ризикують, аби покататися на поїздах, виявили за один рейд поліціянти Харківщини.

“Під час профілактичного рейду на залізничній дільниці правоохоронці виявили близько пів сотні неповнолітніх, які наражали себе на небезпеку під час руху електропоїзда. З усіма підлітками поліцейські провели роз’яснювальні бесіди щодо небезпеки екстремальних розваг. Водночас на батьків двох підлітків, яких застали безпосередньо на даху потяга, поліцейські склали адміністративні протоколи“, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти попередили, що “зачепінг” несе пряму загрозу життю. Отримати важкі травми при спробі прокотитися також цілком можливо.

“Поліція Харківщини закликає батьків та дорослих долучатися до профілактики “зачепінгу”. Якщо ви помітили дітей, які ризикують життям на залізниці, не залишайте це без уваги – повідомте правоохоронців”, – наголосили в ГУНП.

Відео з підлітками, які чіпляються на електрички – і намагаються таким чином покататися, періодично з’являються в харківських соцмережах. За повідомленнями користувачів, особливо популярна така небезпечна розвага в районі станції “Новоселівка”.