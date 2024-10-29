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17-летнего парня на Харьковщине подозревают в поджоге ж/д оборудования

Общество 13:25   29.10.2024
Виктория Яковенко
17-летнего парня на Харьковщине подозревают в поджоге ж/д оборудования Фото: Харьковская областная прокуратура

На Харьковщине задержали несовершеннолетнего, который, по данным правоохранителей, поджигал релейные шкафы Укрзалізниці. Вероятно, его завербовали российские спецслужбы.

Подозреваемый — 17-летний житель поселка Близнюки который учится в местном лицее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Через Telegram на него вышел мужчина, предложивший легкий заработок. «Работа» касалась поджога релейных шкафов УЗ на территории Лозовского района, на что фигурант согласился. За один поджог заказчик объявил сумму в размере 20 тыс. гривен», – выяснили правоохранители.

Для подтверждения несовершеннолетний должен был отправить фото, что шкаф уничтожен. За работу он успел получить только 20 тыс. гривен. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранта завербовали российские спецслужбы.

Парень получил подозрение по ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения), добавил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Также, по данным СБУ, он готовился к новому поджогу.

Сейчас фигурант в СИЗО. Если его вину докажут, парню грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

поджег на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
поджег на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 13:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине задержали несовершеннолетнего, который, по данным правоохранителей, поджигал релейные шкафы Укрзалізниці. Вероятно, его завербовали российские спецслужбы.".