17-летнего парня на Харьковщине подозревают в поджоге ж/д оборудования

На Харьковщине задержали несовершеннолетнего, который, по данным правоохранителей, поджигал релейные шкафы Укрзалізниці. Вероятно, его завербовали российские спецслужбы.

Подозреваемый — 17-летний житель поселка Близнюки который учится в местном лицее, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Через Telegram на него вышел мужчина, предложивший легкий заработок. «Работа» касалась поджога релейных шкафов УЗ на территории Лозовского района, на что фигурант согласился. За один поджог заказчик объявил сумму в размере 20 тыс. гривен», – выяснили правоохранители.

Для подтверждения несовершеннолетний должен был отправить фото, что шкаф уничтожен. За работу он успел получить только 20 тыс. гривен. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранта завербовали российские спецслужбы.

Парень получил подозрение по ч. 2 ст. 113 УКУ (диверсия, совершенная в условиях военного положения), добавил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Также, по данным СБУ, он готовился к новому поджогу.

Сейчас фигурант в СИЗО. Если его вину докажут, парню грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.