Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог

Биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус привел аргументы против тотального выкашивания коммунальщиками травы в Харькове.

На своей странице в Facebook Бенгус опубликовал свежие фото «торжества порядка» в Харькове — в виде пожелтевших уже в мае остатков скошенной травы. Ученый пояснил, чем отличаются газоны, которые можно косить, от поросли трав, для этого не предназначенной.

«Имеются газоны спортивные и партерные (в центральных скверах и парках). Они засеяны сортовыми злаками, их регулярно поливают и удобряют. Такие газоны нужно косить с мая по сентябрь еженедельно. С этим вопросов нет. Есть луга, которые селяне используют под сенокосы. Их косят на сено. Цветущие травы на таких лугах нежелательны, их уничтожают кошением. Оставляют многолетние злаки (пырей, овсяницу, мятлик, райграс и другие). Сенокосы — это способ зарабатывать деньги за счет природы (как и всегда в сельском хозяйстве). Но в Харькове сенокосам не место! Есть спонтанные травяные «газоны», образовавшиеся на придомовых и других территориях в городе. Их, как правило, никто не поливает, не засевает и не удобряет. Но их стараются регулярно косить. Что из этого следует — харьковчане видят своими глазами. Вместо полезного разнотравья из клевера, лядвенца, тысячелистника, пырея, васильков, девясила, королицы, маков, окопника, люцерны и прочей красоты, мы имеем либо сухие «пустыни», либо заросли амброзии, лебеды и других трав, которые продуцируют аллергенную пыльцу, или «голую» землю, которая продуцирует пыль. Это естественная реакция на кошение. Посмотрите на Алексеевку или на такие же «пустыни» на Салтовке. Эти «пустыни» созданы кошением», — подчеркнул Бенгус.

Он объясняет: когда коммунальщики косят луговые травы на плодородной почве, то на освобожденных таким образом территориях развиваются амброзия и лебеда.

«Если место «занято», то проростки амброзии погибают. Амброзия может расти даже на чистом щебне, но гибнет среди многолетних трав. Мы сами способствуем ее распространению», — предупредил ученый.

Если же почва неплодородная, то в результате регулярных «покосов» она превращается в «пустыню».

Биолог дал рекомендации, как правильно обращаться с травами в городе. В частности подчеркнул, что сенокосам в Харькове не место. Он советует подсеивать многолетние травы там, где уже образовались «пустыни» и защищать эти участки от кошения.

«Косить многолетние травы нельзя до июня (а некоторые — до августа), и косить нужно не ниже 10 см», — подчеркнул ученый.

Под деревьями в городе Бенгус рекомендует высаживать лесные растения: от фиалок до барвинка. А те участки, которые уже захватила амброзия, придется рекультивировать и засеивать луговыми травами (их нельзя косить до вызревания семян).

«В любом случае коммунальщики должны различать травы (хотя бы отличать амброзию от клевера). Как говорят мне чиновники: «Вы требуете невозможного!» Удивительно. Неужели выучить десяток видов трав так трудно? Ведь эти люди научились читать и считать, так неужели невозможно их научить отличать амброзию от клевера? А с разными травами нужно вести себя по-разному», — подчеркнул биолог.