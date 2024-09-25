«Учу коммунальщиков, что травы в Харькове – лучшие союзники» — биолог Бенгус

Какими породами деревьев лучше всего засадить сгоревший на Салтовке многострадальный лес, почему в Харькове плохо растут березы, как с помощью луговых трав можно победить амброзию, в интервью МГ «Объектив» рассказал биолог, преподаватель кафедры ботаники ХНПУ имени Г.Сковороды Юрий Бенгус.

Ученый недавно начал сотрудничать с мэрией и коммунальными предприятиями Харькова, которые занимаются «судьбой растений» в городе. В частности, он консультирует коммунальщиков, как цивилизованно обращаться с деревьями и обустроить газоны в городе.

Деревья в сосновом лесу на Салтовке уничтожили вредные грибы

– Вы уже оценили масштабы пожара в сосновом бору на Салтовке?

– Там пострадала та часть бора, которая была рядом с окопами. А участок со стороны пляжа сохранился. Он уже была в работе в «Харьковзеленстрое» в 2023 году: там высаживали сосны, трактор работал. И сейчас в этом месте часто ходят собачники, ходят на велосипедах.

— В соцсетях ходят слухи, что якобы этот лес очень сильно высох, потому что на деревья искусственно влияли, травили. Это правда?

– Нет. Я много лет работал рядом и видел, как постепенно с 2007-2010 годов в том бору распространялась корневая губка – разновидность грибка. Это такая зараза, которая селится на корнях сосны в лесах, где мало биоразнообразия. Она поражает не старые боры, а молодые, высаженные на новом, чистом месте, из одного вида деревьев.

– То есть каждому виду деревьев соответствует какой-то определенный гриб?

– Да. Если нет биоразнообразия грибов, там селится один гриб-паразит и начинает распространяться. Корни деревьев, в нашем случае – сосен, сомкнутые, переплетенные, и если он инфицировал одну сосну, то по этим корневым системам зараза распространяется как костер. По Google-картам можно проследить, как начали засыхать первые сосны в этом лесу. Спустя некоторое время засохших деревьев становилось все больше, пока очаги болезни не сомкнулись.

— Чем опасен этот грибок – корневая губка – для дерева?

— Из-за корневой губки страдает в первую очередь корневая система. Потому что древесину корня уничтожает гриб. Сосна усыхает на корне – с почти неповрежденной кроной, а затем падает. В Украине корневая губка больше поражает сосну, а в других странах есть грибки, поражающие ель, иные породы деревьев.

В новом лесу рядом с соснами нужно сажать дубы и осины

— Как предотвратить эту проблему, чтобы новый лес снова не убила корневая губка? Ведь власти говорят, что бор восстановят, снова высадят сосны…

– Сажать сосну там, где ее уже убила болезнь, нет смысла.

– А что нужно?

— Любые другие породы. Это то, что называется биоразнообразием. И первая порода, самая ценная для нашего места – дуб обыкновенный.

– А он будет расти там, на песке?

– Будет. Во-первых, оказалось, что песок не такой уж песок. Мы его не могли вчера вкопать штыковой лопатой, потому что это супесок. Хотя, когда выходишь на берег реки, он, конечно, выглядит как песок. Там уже растут дубы. Птицы занесли из района желуди и спрятали в земле. Впоследствии из этих желудей там проросли молодые дубы. Там можно сажать и многие другие породы, и чем больше будет разных видов деревьев, тем лучше. А во-вторых, нужно отдавать предпочтение нашим местным породам для поддержания нашего биоразнообразия. Потому что чужеродные породы ему вредят. Но есть некие исключения и посреди интродуцентов, чужеродных видов. К примеру, шикарно себя будет чувствовать шелковица – она засухоустойчива и песок ее не пугает. Очень полезно было бы для почвенного биоразнообразия грибов высадить там березы, осины и тополя.

Березы в Харькове плохо растут из-за беспощадной обрезки

— Березы в Харькове выглядят как-то совсем грустно, а после нынешнего адского лета, пожалуй, вообще попадают…

— Березы в Харькове плохо растут, потому что весной, когда у них двигается по стволу сок, их беспощадно обрезают коммунальщики. В «Харьковзеленстрое» именно в это время запланирован «уход» за деревьями. После этого березы очень страдают и быстро гибнут. И еще у наших людей есть такая глупость, как пить березовый сок. На самом деле этот сок важен, когда у человека нет другого источника питьевой воды. Потому что в луже вода грязная, а у березы – чистая. В городе в этом нет никакого смысла. Но люди долбят те березы, потом в стволе разрастается ранка, куда заходят разные болезни, дерево болеет и погибает.

Амброзию можно уничтожить с помощью луговых трав

— Сейчас вы консультируете харьковских коммунальщиков, как правильно ухаживать за газонами.

– Мне предложили разработать вариант засухоустойчивого цветущего газона из многолетнего и лугового разнотравья. Это должны быть местные растения, которые можно не поливать и косить иногда на высоте 10+ см. Растения, которые поддерживают биоразнообразие (медоносы) и цветут в разное время. Всего в список вошло 40 видов рекомендованных растений.

— В странах Центральной и Западной Европы, кстати, никто не выкашивает газоны под ноль. Никто не убирает местные травы, чтобы посадить вместо них газонную траву. Как вы агитируете коммунальщиков не делать то, к чему они привыкли?

– Пытаюсь убедить их на примере амброзии. Амброзия это однолетний и теплолюбивый сорняк. И он, поскольку однолетний, весной должен прорасти, когда почва прогреется до 15-20 градусов. За это время луговые травы уже давно вырастают. Амброзия не может пробиться сквозь них – и гибнет. Поэтому наша задача — иметь многолетние местные луговые травы, которые помогут нам победить амброзию. Они наши лучшие союзники.

– А если у нас скосили на газонах эти травы?

— Тогда амброзия спокойно себе после дождя прорастет, даст семена, которые хранятся в почве до 40 лет. И потом, сколько ни коси амброзию, она может несколько десятков лет сходить там.

Тополь Берлинский и дуб – лучшие деревья для города

– Кто приходит на ваши лекции? Дворники или начальники участков?

– Это мастера, начальники. Около 20 человек, люди всех возрастов и привычек. Молодые интересуются, а старшие смотрятся скептиками. Поэтому на своей первой презентации я рассказывал, как работникам коммунального хозяйства работать меньше, а зарабатывать больше.

– И как?

— Используя законы биологии и экологии.

– Как вы убеждаете коммунальщиков не обрезать деревья под столб?

– Если нам приходится срезать все ветки, значит мы недоработали раньше. Когда дерево еще мало, надо сразу ликвидировать те проблемы, которые у него есть: неправильный скелет, двойные стволы, наклоняющиеся и перекрещивающиеся ветки, что растут в сторону электрических проводов или домов. Это нужно удалять не тогда, когда они угрожают жизни, а раньше.

– Вероятно, каждое дерево обречено после варварской обрезки под столб?

– Я был в Саржином Яру на экскурсии со студентами и показывал им, что там погибли несколько огромных тополей. Тополь Берлинский, такой интересный гибрид, всюду хорошо перенес обрезку и после нее нормально восстановился. А тополь черный и еще некоторые другие виды тополей после обрезки погибли. И в дальнейшем, пожалуй, я буду рекомендовать сажать именно этот тополь берлинский, потому что он очень полезен для города.

– Полезен чем?

– Какое дерево выделяет больше кислорода? То, что набирает самую большую массу. А быстрее всего накапливают древесную массу верба и тополь. Тополя обладают способностью улавливать пыль, потому что молодые почки и листья покрыты бальзамом и очень хорошо очищают воздух. То есть с точки зрения экологических условий тополь – прекрасное дерево.

— Лучшее для города?

— Лучшее дерево для озеленения Харькова все же дуб. Он местный, долговечный, засухоустойчивый, обеспечивает существование тысяч других видов (насекомых, птиц, грибов, мхов, лишайников, лесных трав). Тополь Берлинский тоже красивый, но не такой долговечный, как дуб, потому что живет тополь до 40-70 лет, а дуб легко будет расти сотни лет.