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Терехов сообщил, что будет на месте сгоревшего соснового бора у ТРЦ в Харькове

Общество 19:43   19.09.2024
Елена Нагорная
Терехов сообщил, что будет на месте сгоревшего соснового бора у ТРЦ в Харькове Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Никаких объектов на месте сгоревшего леса возле ТРЦ «Караван» в Харькове не будет, там планируют создать парк, заверил мэр Игорь Терехов.

«Эта зона была, есть и будет зоной рекреации! Городская власть планирует, когда это станет безопасно и возможно, высадить там деревья, растения и создать на этом месте парк, где смогут отдыхать местные жители. Никаких других объектов там не будет», — подчеркнул городской голова.

Терехов добавил, что сейчас бойцы ГСЧС разминируют и очищают эту территорию от опасных предметов. Когда эти работы будут завершены и не будет угрозы жизни и здоровью гражданских — начнется восстановление.

Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Из-за пожара перекрывали движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Локализовали возгорание на площади 4 га, дома не пострадали. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой». Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 19:43;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никаких объектов на месте сгоревшего леса возле ТРЦ «Караван» в Харькове не будет, там планируют создать парк, заверил мэр Игорь Терехов.".