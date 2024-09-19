Терехов сообщил, что будет на месте сгоревшего соснового бора у ТРЦ в Харькове

Никаких объектов на месте сгоревшего леса возле ТРЦ «Караван» в Харькове не будет, там планируют создать парк, заверил мэр Игорь Терехов.

«Эта зона была, есть и будет зоной рекреации! Городская власть планирует, когда это станет безопасно и возможно, высадить там деревья, растения и создать на этом месте парк, где смогут отдыхать местные жители. Никаких других объектов там не будет», — подчеркнул городской голова.

Терехов добавил, что сейчас бойцы ГСЧС разминируют и очищают эту территорию от опасных предметов. Когда эти работы будут завершены и не будет угрозы жизни и здоровью гражданских — начнется восстановление.

Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Из-за пожара перекрывали движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Локализовали возгорание на площади 4 га, дома не пострадали. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой». Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.