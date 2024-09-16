Пожар на Салтовке в Харькове: как помогали тушить огонь коммунальщики (фото)

Тушить пожар вблизи Журавлевского гидропарка на Салтовке бойцам ГСЧС помогали сотрудники СКП «Харьковзеленстрой».

Как сообщают на предприятии, они предоставили для тушения шесть поливочных машин. Цистерны пришлось наполнять несколько раз.

«Совместными усилиями пожар локализовали. Сейчас ситуация находится под контролем спасателей ГСЧС», — информируют в Харьковзеленстрое.



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»



Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, масштабный пожар произошел в сосновом бору вблизи Журавлевского гидропарка в Харькове 16 сентября. Огонь охватил деревья, которые в основном засохли еще более года назад из-за поражения грибком. Мощный ветер раздувал огонь. Он угрожал ближайшим жилым домам. Из-за огненной стихии и дыма пришлось перекрыть движение транспорта от спуска Жилярди до ТРЦ «Караван». Около 17:00 мэр Игорь Терехов сообщил, что пожар удалось локализовать на площади 4 га и угрозы домам нет. На месте вместе со спасателями работали бригады СКП «Харьковзеленстрой» и коммунальная техника. Городской голова заверил, что все участки леса, которые уничтожил огонь, восстановят.