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Пожежа на Салтівці в Харкові: як допомагали гасити вогонь комунальники (фото)

Події 20:34   16.09.2024
Олена Нагорна
Пожежа на Салтівці в Харкові: як допомагали гасити вогонь комунальники (фото) Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Гасити пожежу поблизу Журавлівського гідропарку на Салтівці бійцям ДСНС допомагали співробітники СКП «Харківзеленбуд».

Як повідомляють на підприємстві, вони надали для гасіння шість поливальних машин. Цистерни довелося наповнювати кілька разів.

«Спільними зусиллями пожежу локалізували. Зараз ситуація знаходиться під контролем рятувальників ДСНС», — інформують у Харківзеленбуді.


Фото: СКП «Харківзеленбуд»


Фото: СКП «Харківзеленбуд»


Фото: СКП «Харківзеленбуд»


Фото: СКП «Харківзеленбуд»


Фото: СКП «Харківзеленбуд»

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно засохли ще понад рік тому через ураження грибком. Потужний вітер роздмухував вогонь. Він загрожував житловим будинкам. Через вогняну стихію та дим довелося перекрити рух транспорту від спуску Жилярді до ТРЦ «Караван». Близько 17:00 мер Ігор Терехов повідомив, що пожежу вдалося локалізувати на площі 4 га і загрози будинкам немає. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд» та комунальна техніка. Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 20:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гасити пожежу поблизу Журавлівського гідропарку на Салтівці бійцям ДСНС допомагали співробітники СКП «Харківзеленбуд».".