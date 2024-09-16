Пожежа на Салтівці: не їздять трамваї, Терехов просить зберігати спокій
Наразі місто мобілізувало усі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС, які гасять пожежу на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП «Зеленбуд» та 18 одиниць комунальної техніки. Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає», – написав мер.
Він додав, що тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою.
Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро «Київська» – Шевченка і далі за маршрутом, додав Терехов.
«Прошу зберігати спокій — усі знищені вогнем ділянки лісу будуть відновлені! Ми обов’язково разом висадимо нові дерева!», – зазначив мер.
Нагадаємо, про масштабну пожежу в сосновому борі, яка знаходиться поряд із відомим ТРЦ у Харкові, повідомляли у соцмережах. Як повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких «Суспільне. Харків», на ділянці дороги від Каравана до вулиці Жилярді перекрили рух транспорту.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: перекрыто, пожежа, салтовка, терехов, трамваи, улица, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пожежа на Салтівці: не їздять трамваї, Терехов просить зберігати спокій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі місто мобілізувало усі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС, які гасять пожежу на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".