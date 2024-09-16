Пожежа на Салтівці: не їздять трамваї, Терехов просить зберігати спокій

Наразі місто мобілізувало усі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС, які гасять пожежу на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП «Зеленбуд» та 18 одиниць комунальної техніки. Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає», – написав мер.

Він додав, що тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою.

Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро «Київська» – Шевченка і далі за маршрутом, додав Терехов.

«Прошу зберігати спокій — усі знищені вогнем ділянки лісу будуть відновлені! Ми обов’язково разом висадимо нові дерева!», – зазначив мер.

Нагадаємо, про масштабну пожежу в сосновому борі, яка знаходиться поряд із відомим ТРЦ у Харкові, повідомляли у соцмережах. Як повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких «Суспільне. Харків», на ділянці дороги від Каравана до вулиці Жилярді перекрили рух транспорту.