У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)
Фото: телеграм-канал Харків 1654|Місто-герой
Про масштабну пожежу в сосновому борі, що знаходиться поруч з відомим ТРЦ у Харкові, повідомляють у соцмережах.
Як повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких «Суспільне. Харків», у Київському районі є загроза поширення вогню, зокрема на житлові будинки. На ділянці дороги від «Каравану» до вулиці Жилярді перекрили рух транспорту.
«Чотири гектари горять, є загроза поширення вогню. Працюють підрозділи, комунальна техніка, 15 водовозок підвіз води забезпечують», — сказав Гладких.
Станом на 15:50 поширення вогню біля Журавлівського гідропарку вдалося зупинити, повідомив Гладких «Суспільне. Харків».
Відео: телеграм-канал Харьков life
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про масштабну пожежу в сосновому борі, що знаходиться поруч з відомим ТРЦ у Харкові, повідомляють у соцмережах.".