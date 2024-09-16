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У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео)

Події 16:17   16.09.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові вирує масштабна пожежа: перекрили дорогу (фото, відео) Фото: телеграм-канал Харків 1654|Місто-герой

Про масштабну пожежу в сосновому борі, що знаходиться поруч з відомим ТРЦ у Харкові, повідомляють у соцмережах.

Як повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких «Суспільне. Харків», у Київському районі є загроза поширення вогню, зокрема на житлові будинки. На ділянці дороги від «Каравану» до вулиці Жилярді перекрили рух транспорту.

«Чотири гектари горять, є загроза поширення вогню. Працюють підрозділи, комунальна техніка, 15 водовозок підвіз води забезпечують», — сказав Гладких.

Станом на 15:50 поширення вогню біля Журавлівського гідропарку вдалося зупинити, повідомив Гладких «Суспільне. Харків».

Відео: телеграм-канал Харьков life

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 16:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про масштабну пожежу в сосновому борі, що знаходиться поруч з відомим ТРЦ у Харкові, повідомляють у соцмережах.".