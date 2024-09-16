Майже добу гасять пожежу в лісі поблизу Харкова (фото, відео)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
На території Безлюдівської громади триває ліквідація лісової пожежі.
Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа виникла опівдні 15 вересня у лісі поблизу села Васищево. Станом на ранок 16 числа триває її ліквідація. Вогнем охоплено понад 25 га.
До ліквідації загоряння залучені 16 одиниць техніки та 82 людини особового складу ДСНС, а також 14 одиниць техніки та 27 працівників лісового господарства.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: васищево, ГСЧС, ліс, ликвидация, пожежа, тушат, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 12:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Безлюдівської громади триває ліквідація лісової пожежі.".