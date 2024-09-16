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Майже добу гасять пожежу в лісі поблизу Харкова (фото, відео)

Суспільство 12:09   16.09.2024
Вікторія Яковенко
Майже добу гасять пожежу в лісі поблизу Харкова (фото, відео) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На території Безлюдівської громади триває ліквідація лісової пожежі.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа виникла опівдні 15 вересня у лісі поблизу села Васищево. Станом на ранок 16 числа триває її ліквідація. Вогнем охоплено понад 25 га.

До ліквідації загоряння залучені 16 одиниць техніки та 82 людини особового складу ДСНС, а також 14 одиниць техніки та 27 працівників лісового господарства.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території Безлюдівської громади триває ліквідація лісової пожежі.".