Майже добу гасять пожежу в лісі поблизу Харкова (фото, відео)

На території Безлюдівської громади триває ліквідація лісової пожежі.

Як повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області, пожежа виникла опівдні 15 вересня у лісі поблизу села Васищево. Станом на ранок 16 числа триває її ліквідація. Вогнем охоплено понад 25 га.

До ліквідації загоряння залучені 16 одиниць техніки та 82 людини особового складу ДСНС, а також 14 одиниць техніки та 27 працівників лісового господарства.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області