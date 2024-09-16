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155 пожеж за добу виникло в екосистемах Харківщини, горіло 294 га

Події 08:38   16.09.2024
Оксана Горун
155 пожеж за добу виникло в екосистемах Харківщини, горіло 294 га

Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про надзвичайну кількість пожеж у регіоні. Дим від них доходить до Харкова.

“Загалом зафіксовано 155 випадків пожеж у природних екосистемах на загальній площі понад 294 га”, – поінформували в ДСНС вранці 16 вересня.

Через обстріли в регіоні сталося 13 пожеж за добу: в Богодухівському, Ізюмському, Куп’янському, Харківському, Чугуївському районах області, а також у Немишлянському районі Харкова.

“Горіли житлова 12-поверхівка, приватне домоволодіння, господарчі споруди, об’єкти цивільної інфраструктури, лісова підстилка та трава на відкритій місцевості. 12 із 13 пожеж трапились в екосистемах навколо населених пунктів та лісових масивах. Загальна площа випаленої ворогом землі склала понад 90 га”, – відзначили рятувальники.

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Нагадаємо, в Харкові пожежа виникла в житловій 12-поверхівці, по якій вдарив ворожий КАБ. Там постраждали 43 особи, загинула жінка 1930 року народження. Вогонь загасили о 22:00 15 вересня.

“Вранці 16 вересня аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки відновили”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області повідомила про надзвичайну кількість пожеж у регіоні. Дим від них доходить до Харкова".