155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о чрезвычайном количестве пожаров в регионе. Дым от них доходит до Харькова.

«Всего зафиксировано 155 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 294 га», — проинформировали в ГСЧС утром 16 сентября.

Из-за обстрелов в регионе случилось 13 пожаров за сутки: в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском, Чугуевском районах области, а также в Немышлянском районе Харькова.

«Горели жилая 12-этажка, частное домовладение, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, лесная подстилка и трава на открытой местности. 12 из 13 пожаров произошло в экосистемах вокруг населенных пунктов и лесных массивах. Общая площадь выжженной врагом земли составила более 90 га», — отметили спасатели.

Напомним, в Харькове пожар возник в жилой 12-этажке, по которой ударил вражеский КАБ. Там пострадали 43 человека, погибла женщина 1930 года рождения. Огонь потушили в 22:00 15 сентября.

«Утром 16 сентября аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки возобновлены», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.