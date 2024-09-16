155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га
Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о чрезвычайном количестве пожаров в регионе. Дым от них доходит до Харькова.
«Всего зафиксировано 155 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 294 га», — проинформировали в ГСЧС утром 16 сентября.
Из-за обстрелов в регионе случилось 13 пожаров за сутки: в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском, Чугуевском районах области, а также в Немышлянском районе Харькова.
«Горели жилая 12-этажка, частное домовладение, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, лесная подстилка и трава на открытой местности. 12 из 13 пожаров произошло в экосистемах вокруг населенных пунктов и лесных массивах. Общая площадь выжженной врагом земли составила более 90 га», — отметили спасатели.
Читайте также: Харьков затянуло дымом: пожары гасят в пяти районах города и в области
Напомним, в Харькове пожар возник в жилой 12-этажке, по которой ударил вражеский КАБ. Там пострадали 43 человека, погибла женщина 1930 года рождения. Огонь потушили в 22:00 15 сентября.
«Утром 16 сентября аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки возобновлены», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, лесной пожар, новости Харькова, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о чрезвычайном количестве пожаров в регионе. Дым от них доходит до Харькова".