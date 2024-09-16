Live
  • Пн 16.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.32
  • EUR 45.8

155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га

Происшествия 08:38   16.09.2024
Оксана Горун
155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о чрезвычайном количестве пожаров в регионе. Дым от них доходит до Харькова.

«Всего зафиксировано 155 случаев пожаров в природных экосистемах на общей площади более 294 га», — проинформировали в ГСЧС утром 16 сентября.

Из-за обстрелов в регионе случилось 13 пожаров за сутки: в Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском, Чугуевском районах области, а также в Немышлянском районе Харькова.

«Горели жилая 12-этажка, частное домовладение, хозяйственные постройки, объекты гражданской инфраструктуры, лесная подстилка и трава на открытой местности. 12 из 13 пожаров произошло в экосистемах вокруг населенных пунктов и лесных массивах. Общая площадь выжженной врагом земли составила более 90 га», — отметили спасатели.

Читайте также: Харьков затянуло дымом: пожары гасят в пяти районах города и в области

Напомним, в Харькове пожар возник в жилой 12-этажке, по которой ударил вражеский КАБ. Там пострадали 43 человека, погибла женщина 1930 года рождения. Огонь потушили в 22:00 15 сентября.

«Утром 16 сентября аварийно-спасательные работы на месте вражеской атаки возобновлены», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 16 сентября: десятки раненых и 155 пожаров за сутки
Главные новости Харькова 16 сентября: десятки раненых и 155 пожаров за сутки
16.09.2024, 09:04
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
Ресторан, названный в честь харьковчанки, попал в путеводитель Michelin Guide
16.09.2024, 07:01
ВС РФ обстреляли своих из РСЗО в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
ВС РФ обстреляли своих из РСЗО в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
16.09.2024, 09:43
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд
Ликвидация последствий удара по Дворцу спорта в Харькове: перекроют проезд
15.09.2024, 19:01
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
Племянник бывшего вице-премьера Украины погиб под Харьковом
15.09.2024, 19:35
«Есть квартиры, которые невозможно восстановить» – Терехов о пострадавшем доме
«Есть квартиры, которые невозможно восстановить» – Терехов о пострадавшем доме
16.09.2024, 10:08

Новости по теме:

08:38
155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га
20:09
94-летнюю женщину ищут под завалами в Харькове — Болвинов
14:56
Харьков затянуло дымом: пожары гасят в пяти районах города и в области
08:01
Пожары из-за обстрелов возникли в Харькове и двух районах области (фото)
20:24
Поселок на севере Харьковщины горит из-за обстрела открытой территории (видео)

Вы читали новость: «155 пожаров за сутки возникло в экосистемах Харьковщины, горели 294 га»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 08:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила о чрезвычайном количестве пожаров в регионе. Дым от них доходит до Харькова".