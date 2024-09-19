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Терехов розповів, що буде на місці згорілого соснового бору біля ТРЦ у Харкові

Суспільство 19:43   19.09.2024
Олена Нагорна
Терехов розповів, що буде на місці згорілого соснового бору біля ТРЦ у Харкові Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Жодних об’єктів на місці згорілого лісу біля ТРЦ «Караван» у Харкові не буде, там планують створити парк, запевнив мер Ігор Терехов.

«Ця зона була, є і буде зоною рекреації! Міська влада планує, коли це стане безпечно і можливо, висадити там дерева, рослини і створити на цьому місці парк, де зможуть відпочивати місцеві мешканці. Жодних інших об’єктів там не буде», — наголосив міський голова.

Терехов додав, що зараз бійці ДСНС розміновують та очищують цю територію від небезпечних предметів. Коли ці роботи будуть завершені й не буде загрози життю та здоров’ю цивільних – розпочнеться відновлення.

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася у сосновому борі поблизу Журавлівського гідропарку у Харкові 16 вересня. Вогонь охопив дерева, які переважно посохли ще понад рік тому через ураження грибком. Через пожежу перекривали рух транспорту від узвозу Жилярді до ТРЦ “Караван”. Локалізували загоряння на площі 4 га, будинки не постраждали. На місці разом із рятувальниками працювали бригади СКП «Харківзеленбуд». Міський голова запевнив, що всі ділянки лісу, які знищив вогонь, відновлять.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 19:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жодних об’єктів на місці згорілого лісу біля ТРЦ «Караван» у Харкові не буде, там планують створити парк, запевнив мер Ігор Терехов.".