Карантин ввели на Харьковщине из-за вируса африканской чумы свиней

В Валковской громаде зарегистрировали случай африканской чумы свиней.

Об этом сообщает ГУ Госпродслужбы в Харьковской области. По их данным, трупы двух свиней нашли в лесу в 2 км от села Гринцов Рог. В биоматериалах животных во время лабораторного исследования обнаружили вирус АЧС.

24 октября специалисты установили карантин и определили план мер по профилактике АЧС.

Карантин ввели в селах Журавли, Гринцов Рог, Войтенки,

зона наблюдения: населенные пункты с. Ковяги, с. Россоховка, с. Халимоновка, с. Трофимовка, с. Бараново, с. Мизяки, с. Тетющино, с. Роговка, с. Гузовка с. Коверовка, с. Шевченково, с. Петренково, с. Семковка, с. Колодковка, с. Костев, с. Круглик, с. Кузьмовка, с. Старые Валки, с. Высокополье, с. Перекоп, с. Хворостово, с. Доброполье, с. Золочевское, с. Свинари, с. Пасечное, с. Буровка и населенные пункты Богодуховской городской громады: с. Александровка, с. Марьино, с. Первомайское, с. Викторовка.

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