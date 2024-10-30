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Карантин ввели на Харківщині через вірус африканської чуми свиней

Суспільство 13:20   30.10.2024
Вікторія Яковенко
Карантин ввели на Харківщині через вірус африканської чуми свиней Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

У Валківській громаді зареєстрували випадок африканської чуми свиней.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області. За їхніми даними, трупи двох свиней знайшли у лісі на відстані 2 км від села Гринцев Ріг. У біоматеріалах тварин під час лабораторного дослідження виявили ДНК вірус АЧС.

24 жовтня фахівці встановили карантин і визначили план заходів задля профілактики АЧС.

Карантин ввели у селах Журавлі, Гринцев Ріг, Війтенки,

зона спостереження: населені пункти с. Ков’яги, с. Розсохівка, с. Халимонівка, с. Трохимівка, с. Бараново, с. Мізяки, с. Тетющино, с. Рогівка, с. Гузівка с. Коверівка,  с. Шевченкове, с. Петренкове, с. Семківка, с. Колодківка, с. Костів, с. Круглик, с. Кузьмівка, с. Старі Валки, с. Високопілля, с. Перекіп, с. Хворостово, с. Добропілля,  с. Золочівське, с. Свинарі, с. Пасічне, с. Бурівка та населені пункти Богодухівської міської територіальної громади: с. Олександрівка, с. Мар’їне, с. Першотравневе, с. Вікторівка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Валківській громаді зареєстрували випадок африканської чуми свиней.".