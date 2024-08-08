Скажений борсук напав на мешканців Харкова
Борсук покусав двох мешканців Харкова, згодом у тварини підтвердили сказ.
Про подію повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області. Сам борсук лиходіїв у селі Лихове Нововодолазької громади.
“На подвір’я мешканки села Лихове 02.08.2024 року собака загнала борсука, який покусав двох мешканців м. Харкова, котрі на той час там перебували. Тварину ізолювали на території домогосподарства, а наступного дня для проведення її клінічного огляду власниця подвір’я викликала співробітників Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини”, – поінформували у Держпродспоживслужбі.
4 серпня господиня будинку поінформувала ветеринарів, що борсук захворів. Фахівці виявили у тварини ознаки сказу та приспали борсука. У нього відібрали матеріал для аналізу, і 5 серпня в лабораторії підтвердили діагноз. У селі та на прилеглих територіях запровадили карантин.
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“Крім того, затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу”, – зазначили в ГУ Держпродспоживслужби.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 10:36;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борсук покусав двох мешканців Харкова, згодом у тварини підтвердили сказ".