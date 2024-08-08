Live
  • Чт 08.08.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.98
  • EUR 44.77

Скажений борсук напав на мешканців Харкова

Події 10:36   08.08.2024
Оксана Горун
Скажений борсук напав на мешканців Харкова Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Борсук покусав двох мешканців Харкова, згодом у тварини підтвердили сказ.

Про подію повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби України в Харківській області. Сам борсук лиходіїв у селі Лихове Нововодолазької громади.

“На подвір’я мешканки села Лихове 02.08.2024 року собака загнала борсука, який покусав двох мешканців м. Харкова, котрі на той час там перебували. Тварину ізолювали на території домогосподарства, а наступного дня для проведення її клінічного огляду власниця подвір’я викликала співробітників Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини”, – поінформували у Держпродспоживслужбі.

4 серпня господиня будинку поінформувала ветеринарів, що борсук захворів. Фахівці виявили у тварини ознаки сказу та приспали борсука. У нього відібрали матеріал для аналізу, і 5 серпня в лабораторії підтвердили діагноз. У селі та на прилеглих територіях запровадили карантин.

Читайте також: У частині міста на Харківщині ввели карантин: домашній кіт захворів на сказ

“Крім того, затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу”, – зазначили в ГУ Держпродспоживслужби.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибити ЗС РФ на півночі від Харкова може допомогти атака Курщини – Коваленко
Вибити ЗС РФ на півночі від Харкова може допомогти атака Курщини – Коваленко
08.08.2024, 11:25
Скажений борсук напав на мешканців Харкова
Скажений борсук напав на мешканців Харкова
08.08.2024, 10:36
Головні новини Харкова 8 серпня: “зникнення” авіації РФ, ракетний удар
Головні новини Харкова 8 серпня: “зникнення” авіації РФ, ракетний удар
08.08.2024, 09:34
Міносвіти здає Харківську область – ворожі канали розганяють фейк
Міносвіти здає Харківську область – ворожі канали розганяють фейк
08.08.2024, 09:59
Тимошко повідомив, куди прилетіли ракети на Харківщині, та про обстріли вночі
Тимошко повідомив, куди прилетіли ракети на Харківщині, та про обстріли вночі
08.08.2024, 09:28
ISW: ЗСУ прорвали 2 лінії оборони РФ на Курщині, а “захисники” – під Харковом
ISW: ЗСУ прорвали 2 лінії оборони РФ на Курщині, а “захисники” – під Харковом
08.08.2024, 07:51

Новини за темою:

17:40
У частині міста на Харківщині ввели карантин: домашній кіт захворів на сказ
13:16
Скажений собака покусав господарку: в селі на Харківщині ввели карантин
21:45
Одразу на шістьох людей напав скажений кіт у Зміївській громаді на Харківщині
12:21
Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині
18:28
Гуляв три дні і повернувся зі сказом: на Харківщині кіт напав на господарів

Ви читали новину: «Скажений борсук напав на мешканців Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 10:36;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борсук покусав двох мешканців Харкова, згодом у тварини підтвердили сказ".