У частині міста на Харківщині ввели карантин: домашній кіт захворів на сказ

Домашній кіт захворів на сказ у Люботині, у зв’язку з чим у частині міста оголосили карантин.

Житель Люботина 29 липня помітив, що його улюбленець захворів, що проявлялося слинотечею та блюванням. Чоловік безрезультатно намагався допомогти тварині самостійно. Коли 31 липня він давав коту ліки, той його вкусив, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Того ж дня чоловік звернувся до медзакладу, а 2 серпня – до місцевої дільниці ветмедицини. Кота оглянули та поставили на облік з підозрою на сказ, наступного дня він помер. 4 серпня за результатами лабораторного дослідження інфекційне захворювання підтвердилось.

Згідно з рішенням місцевої протиепізоотичної комісії, у частині Люботина запроваджений карантин – на території, обмеженій вулицями: Травневою, Караванською, Соняшниковою та Романа Лисенка з прилеглими лісовими та польовими масивами.

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