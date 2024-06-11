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Одразу на шістьох людей напав скажений кіт у Зміївській громаді на Харківщині

Суспільство 21:45   11.06.2024
Олена Нагорна
Одразу на шістьох людей напав скажений кіт у Зміївській громаді на Харківщині

В одному із сіл Зміївської громади Харківської області 4 червня домашній кіт завдав ушкоджень шістьом людям – постраждали власники та сусіди.

Після цього тварина померла і в лабораторії підтвердився діагноз «сказ». Усім постраждалим призначили антирабічне лікування, повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Фахівці нагадують, що сказ завжди закінчується смертю. У разі розвитку у людини проявів захворювання врятувати її неможливо. Тільки своєчасне щеплення після укусу, ослинення чи подряпання гарантують людині життя.

Безпосередньо після отримання ушкодження необхідно промити рану водою з милом, обробити краї розчином йоду і негайно звернутися в антирабічний кабінет. Вони функціонують у центральних лікарнях більшості громад, у Харкові – у травматологічних пунктах за посиланням.

Цього року на Харківщині зареєстрували 64 випадки сказу тварин. Найбільше – домашніх кішок та собак (по 26 випадків). Ще три випадки зафіксували у великої рогатої худоби. Серед диких тварин сказ підтвердився у двох куниць, єнотоподібного собаки та шести лисиць. Від хворих тварин постраждали 96 людей.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 21:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному із сіл Зміївської громади Харківської області 4 червня домашній кіт завдав ушкоджень шістьом людям – постраждали власники та сусіди".