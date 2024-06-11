Одразу на шістьох людей напав скажений кіт у Зміївській громаді на Харківщині
В одному із сіл Зміївської громади Харківської області 4 червня домашній кіт завдав ушкоджень шістьом людям – постраждали власники та сусіди.
Після цього тварина померла і в лабораторії підтвердився діагноз «сказ». Усім постраждалим призначили антирабічне лікування, повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».
Фахівці нагадують, що сказ завжди закінчується смертю. У разі розвитку у людини проявів захворювання врятувати її неможливо. Тільки своєчасне щеплення після укусу, ослинення чи подряпання гарантують людині життя.
Безпосередньо після отримання ушкодження необхідно промити рану водою з милом, обробити краї розчином йоду і негайно звернутися в антирабічний кабінет. Вони функціонують у центральних лікарнях більшості громад, у Харкові – у травматологічних пунктах за посиланням.
Цього року на Харківщині зареєстрували 64 випадки сказу тварин. Найбільше – домашніх кішок та собак (по 26 випадків). Ще три випадки зафіксували у великої рогатої худоби. Серед диких тварин сказ підтвердився у двох куниць, єнотоподібного собаки та шести лисиць. Від хворих тварин постраждали 96 людей.
Читайте також: Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, змиевская громада, кот, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Одразу на шістьох людей напав скажений кіт у Зміївській громаді на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 21:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному із сіл Зміївської громади Харківської області 4 червня домашній кіт завдав ушкоджень шістьом людям – постраждали власники та сусіди".