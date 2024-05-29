Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині

Випадок сказу у лисиці зафіксували в селі Михайлівка Олексіївської громади.

Як повідомили в громаді, лисиця проникла в одне з підсобних господарств села та напала на домашніх тварин та птицю. Її намагалася вигнати, але під час цього лисиця напала на підлітка та покусала хлопця за пальці на руках.

Сказ у лисиці підтвердився 27 травня.

Згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії, було визначено неблагополучну територію, введені карантинні обмеження та розпочаті заходи з ліквідації сказу.