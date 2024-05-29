Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині
Випадок сказу у лисиці зафіксували в селі Михайлівка Олексіївської громади.
Як повідомили в громаді, лисиця проникла в одне з підсобних господарств села та напала на домашніх тварин та птицю. Її намагалася вигнати, але під час цього лисиця напала на підлітка та покусала хлопця за пальці на руках.
Сказ у лисиці підтвердився 27 травня.
Згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії, було визначено неблагополучну територію, введені карантинні обмеження та розпочаті заходи з ліквідації сказу.
Читайте також: На Харківщині – черговий випадок сказу: власник відмовлявся щепити кота
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бешенство, лиса, подросток, покусала, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу у лисиці зафіксували в селі Михайлівка Олексіївської громади.".