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Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині

Суспільство 12:21   29.05.2024
Вікторія Яковенко
Скажена лисиця покусала підлітка на Харківщині

Випадок сказу у лисиці зафіксували в селі Михайлівка Олексіївської громади.

Як повідомили в громаді, лисиця проникла в одне з підсобних господарств села та напала на домашніх тварин та птицю. Її намагалася вигнати, але під час цього лисиця напала на підлітка та покусала хлопця за пальці на руках.

Сказ у лисиці підтвердився 27 травня.

Згідно з рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії, було визначено неблагополучну територію, введені карантинні обмеження та розпочаті заходи з ліквідації сказу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2024 в 12:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Випадок сказу у лисиці зафіксували в селі Михайлівка Олексіївської громади.".