Бешеная лиса покусала подростка на Харьковщине

Случай бешенства у лисы зафиксировали в селе Михайловка Алексеевской громады.

Как сообщили в громаде, лиса проникла в одно из подсобных хозяйств села и напала на домашних животных и птицу. Ее пыталась выгнать, но во время этого лиса напала на подростка и покусала парня за пальцы на руках.

Бешенство у лисы подтвердилось 27 мая.

Согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, была определена неблагополучная территория, введены карантинные ограничения и начаты меры по ликвидации бешенства.