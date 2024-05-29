Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Бешеная лиса покусала подростка на Харьковщине

Общество 12:21   29.05.2024
Виктория Яковенко
Бешеная лиса покусала подростка на Харьковщине

Случай бешенства у лисы зафиксировали в селе Михайловка Алексеевской громады.

Как сообщили в громаде, лиса проникла в одно из подсобных хозяйств села и напала на домашних животных и птицу. Ее пыталась выгнать, но во время этого лиса напала на подростка и покусала парня за пальцы на руках.

Бешенство у лисы подтвердилось 27 мая.

Согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, была определена неблагополучная территория, введены карантинные ограничения и начаты меры по ликвидации бешенства.

Читайте также: На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник
В Харькове было слышно взрыв — Терехов, атакуют ракетами — Мельник
29.05.2024, 10:32
Главные новости Харькова 29 мая: прогремел взрыв
Главные новости Харькова 29 мая: прогремел взрыв
29.05.2024, 13:33
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
Синегубов сообщил о «прилете» в Харьковском районе
29.05.2024, 11:22
Злоумышленника разыскивает полиция в Харьковской области (фото)
Злоумышленника разыскивает полиция в Харьковской области (фото)
29.05.2024, 12:42
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
Россияне ударили по гольф-клубу в Харькове (видео)
29.05.2024, 09:07
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
Россияне уже могут дотянуться артиллерией до Харькова — Машовец
29.05.2024, 07:19

Новости по теме:

18:28
Гулял три дня и вернулся с бешенством: на Харьковщине кот напал на хозяев
18:36
Еще один домашний кот заболел бешенством на Харьковщине: где введен карантин
16:56
На Харьковщине очередной случай бешенства: владелец отказывался прививать кота
11:38
На Харьковщине мужчина умер от бешенства: его покусала кошка
09:52
На Харьковщине — случай бешенства в центре громады, кот покусал хозяев

Вы читали новость: «Бешеная лиса покусала подростка на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 12:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства у лисы зафиксировали в селе Михайловка Алексеевской громады.".