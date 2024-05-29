Бешеная лиса покусала подростка на Харьковщине
Случай бешенства у лисы зафиксировали в селе Михайловка Алексеевской громады.
Как сообщили в громаде, лиса проникла в одно из подсобных хозяйств села и напала на домашних животных и птицу. Ее пыталась выгнать, но во время этого лиса напала на подростка и покусала парня за пальцы на руках.
Бешенство у лисы подтвердилось 27 мая.
Согласно решению чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, была определена неблагополучная территория, введены карантинные ограничения и начаты меры по ликвидации бешенства.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бешенство, лиса, подросток, покусала, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Случай бешенства у лисы зафиксировали в селе Михайловка Алексеевской громады.".