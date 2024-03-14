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На Харківщині – черговий випадок сказу: власник відмовлявся щепити кота

Суспільство 16:56   14.03.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині – черговий випадок сказу: власник відмовлявся щепити кота Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

У Кегичівській громаді зафіксували випадок сказу.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, в селі Медведівка хворий домашній кіт покусав чоловіка, а вранці наступного дня тварину знайшли мертвою.

У лабораторії підтвердили, що в тварини був сказ. У селі наразі ввели двомісячний карантин.

Фахівці зазначили, що 30 листопада торік провели обхід в селі та щепили проти сказу всіх наявних у будинках тварин. Загалом вакцинували 111 собак та 64 котів. Однак чоловік, який постраждав від укусу, тоді відмовився щеплювати своїх тварин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 16:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Кегичівській громаді зафіксували випадок сказу.".