На Харківщині – черговий випадок сказу: власник відмовлявся щепити кота

У Кегичівській громаді зафіксували випадок сказу.

Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, в селі Медведівка хворий домашній кіт покусав чоловіка, а вранці наступного дня тварину знайшли мертвою.

У лабораторії підтвердили, що в тварини був сказ. У селі наразі ввели двомісячний карантин.

Фахівці зазначили, що 30 листопада торік провели обхід в селі та щепили проти сказу всіх наявних у будинках тварин. Загалом вакцинували 111 собак та 64 котів. Однак чоловік, який постраждав від укусу, тоді відмовився щеплювати своїх тварин.