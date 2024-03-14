На Харківщині – черговий випадок сказу: власник відмовлявся щепити кота
Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області
У Кегичівській громаді зафіксували випадок сказу.
Як повідомили у ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області, в селі Медведівка хворий домашній кіт покусав чоловіка, а вранці наступного дня тварину знайшли мертвою.
У лабораторії підтвердили, що в тварини був сказ. У селі наразі ввели двомісячний карантин.
Фахівці зазначили, що 30 листопада торік провели обхід в селі та щепили проти сказу всіх наявних у будинках тварин. Загалом вакцинували 111 собак та 64 котів. Однак чоловік, який постраждав від укусу, тоді відмовився щеплювати своїх тварин.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 16:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Кегичівській громаді зафіксували випадок сказу.".