Сразу на шестерых людей напал бешеный кот в Змиевской громаде на Харьковщине

В одном из сел Змиевской громады Харьковской области 4 июня домашний кот нанес повреждения шести людям — пострадали владельцы и соседи.

После этого животное умерло и в лаборатории подтвердился диагноз «бешенство». Всем пострадавшим назначили антирабическое лечение, сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

Специалисты напоминают, что бешенство всегда заканчивается смертью. В случае развития у человека проявлений заболевания спасти его уже невозможно. Только своевременные прививки после укуса, ослюнения или оцарапывания гарантируют человеку жизнь.

Непосредственно после получения повреждения необходимо промыть рану водой с мылом, обработать края раствором йода и немедленно обратиться в антирабический кабинет. Они функционируют в центральных больницах большинства громад, в Харькове — в травматологических пунктах по ссылке.

В текущем году на Харьковщине зарегистрировали 64 случая бешенства животных. Больше всего — домашних кошек и собак (по 26 случаев). Еще три случая зафиксировали у крупного рогатого скота. Среди диких животных бешенство подтвердилось у двух куниц, енотовидной собаки и шести лисиц. От повреждений, нанесенных больными животными, пострадали 96 человек.

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