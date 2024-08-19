Live
  • Пн 19.08.2024
  • Харків  +34°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.3

Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало

Суспільство 16:42   19.08.2024
Олена Нагорна
Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало

Ще вісім людей, згідно з рішенням позачергової сесії міськради 19 серпня, отримали звання «Почесний громадянин міста Харкова».

Як повідомляє пресслужба мерії, новими «почесними» стали:

1) Анатолій Баргилевич – начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор. За його керівництва була звільнена значна частина Харківської області;

2) Андрій Маліновський – командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор. Брав безпосередню участь у плануванні наступальної операції на Слобожанському напрямку;

3) Олександр Серпухов – начальник Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ», бригадний генерал. Брав участь у бойових діях та забезпеченні заходів національної безпеки та оборони;

4) Олександр Півненко – командувач Нацгвардії України, бригадний генерал. Учасник АТО і ООС. З першого дня повномасштабного вторгнення став на захист міста, брав участь у звільненні населених пунктів Кутузівка, Мала Рогань, Циркуни та ін.;

5) Олександр Мамалуй – суддя Верховного суду, заступник голови Верховного суду, майор. Тричі (у 2014, 2015, 2022 роках) добровільно ставав на захист України;

6) Віталій Онацький – заступник командира 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, полковник. Брав участь в ООС на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабної війни обороняє Харків і всю Україну;

7) Георгій Романов – начальник Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, полковник. За його сприяння до лав ЗСУ мобілізували значну кількість засуджених, які зараз захищають суверенітет держави;

8) Максим Крипак – багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор. Встановив три рекорди Паралімпійських ігор, вісім рекордів Європи та шість рекордів світу.

Читайте також: Одіозні “почесні харків’яни”: “Обсерваторія демократії” склала ТОП-10

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало
Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало
19.08.2024, 16:42
Головні новини Харкова 18 серпня: атаки росіян на Харківщині, обстріл
Головні новини Харкова 18 серпня: атаки росіян на Харківщині, обстріл
18.08.2024, 17:42
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
18.08.2024, 06:00
Троє поранених: по прикордонню Харківщини бив танк, по Куп’янщині артилерія
Троє поранених: по прикордонню Харківщини бив танк, по Куп’янщині артилерія
19.08.2024, 16:18
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
Ще чверть мільярда виділили на безплатний проїзд у Харкові в цьому році
19.08.2024, 15:47
Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро
Електробуси у Харкові будуть: міськрада погодила взяття у кредит 15 млн євро
19.08.2024, 15:17

Новини за темою:

17:40
У частині міста на Харківщині ввели карантин: домашній кіт захворів на сказ
09:24
Сидів на колії: локомотив на смерть збив 20-річного хлопця під Харковом
18:08
Завтра у двох районах Харкова на день відключать воду
14:47
За тиждень у Харкові усунули понад 70 аварій на водоводах
17:08
У Харкові за тиждень усунули 63 аварії на водоводах

Ви читали новину: «Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 16:42;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще вісім людей, згідно з рішенням позачергової сесії міськради 19 серпня, отримали звання «Почесний громадянин міста Харкова».".