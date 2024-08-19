Військові начальники, суддя і спортсмен: «почесних харків’ян» побільшало
Ще вісім людей, згідно з рішенням позачергової сесії міськради 19 серпня, отримали звання «Почесний громадянин міста Харкова».
Як повідомляє пресслужба мерії, новими «почесними» стали:
1) Анатолій Баргилевич – начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор. За його керівництва була звільнена значна частина Харківської області;
2) Андрій Маліновський – командувач ракетних військ і артилерії ЗСУ – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор. Брав безпосередню участь у плануванні наступальної операції на Слобожанському напрямку;
3) Олександр Серпухов – начальник Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ», бригадний генерал. Брав участь у бойових діях та забезпеченні заходів національної безпеки та оборони;
4) Олександр Півненко – командувач Нацгвардії України, бригадний генерал. Учасник АТО і ООС. З першого дня повномасштабного вторгнення став на захист міста, брав участь у звільненні населених пунктів Кутузівка, Мала Рогань, Циркуни та ін.;
5) Олександр Мамалуй – суддя Верховного суду, заступник голови Верховного суду, майор. Тричі (у 2014, 2015, 2022 роках) добровільно ставав на захист України;
6) Віталій Онацький – заступник командира 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, полковник. Брав участь в ООС на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабної війни обороняє Харків і всю Україну;
7) Георгій Романов – начальник Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань, полковник. За його сприяння до лав ЗСУ мобілізували значну кількість засуджених, які зараз захищають суверенітет держави;
8) Максим Крипак – багаторазовий чемпіон та призер Паралімпійських ігор. Встановив три рекорди Паралімпійських ігор, вісім рекордів Європи та шість рекордів світу.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2024 в 16:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще вісім людей, згідно з рішенням позачергової сесії міськради 19 серпня, отримали звання «Почесний громадянин міста Харкова».".