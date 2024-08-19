Live
  • Пн 19.08.2024
  • Харьков  +34°С
  • USD 41.21
  • EUR 45.3

Военные начальники, судья и спортсмен: «почетных харьковчан» стало больше

Общество 16:42   19.08.2024
Елена Нагорная
Военные начальники, судья и спортсмен: «почетных харьковчан» стало больше Фото: Силы ТрО ВСУ

Еще восемь человек, согласно решению внеочередной сессии горсовета 19 августа, получили звание «Почетный гражданин города Харькова».

Как сообщает пресс-служба мэрии, новыми «почетными» стали:

1) Анатолий Баргилевич — начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор. При его руководстве была освобождена значительная часть Харьковской области;

2) Андрей Малиновский — командующий ракетными войсками и артиллерией ВСУ — заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор. Принимал непосредственное участие в планировании наступательной операции на Слобожанском направлении;

3) Александр Серпухов — начальник Военного института танковых войск НТУ «ХПИ», бригадный генерал. Принимал участие в боевых действиях и обеспечении мер национальной безопасности и обороны;

4) Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины, бригадный генерал. Участник АТО и ООС. С первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту города, участвовал в освобождении населенных пунктов Кутузовка, Малая Рогань, Циркуны и др;

5) Александр Мамалуй — судья Верховного суда, зампредседателя Верховного суда, майор. Трижды (в 2014, 2015, 2022 годах) добровольно становился на защиту Украины;

6) Виталий Онацкий — замкомандира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, полковник. Участвовал в ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабной войны обороняет Харьков и всю Украину;

7) Георгий Романов — начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, полковник. При его содействии в ряды ВСУ мобилизовали значительное количество осужденных, которые сейчас защищают суверенитет государства;

8) Максим Крипак — многократный чемпион и призер Паралимпийских игр. Установил три рекорда Паралимпийских игр, восемь рекордов Европы и шесть рекордов мира.

Читайте также: Одиозные “почетные харьковчане”: “Обсерватория демократии” составила ТОП-10

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 19.08: бои на Купянщине, сессия горсовета, диверсанты
Главные новости Харькова 19.08: бои на Купянщине, сессия горсовета, диверсанты
19.08.2024, 15:56
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют
17.08.2024, 21:30
Командир роты предстанет перед судом на Харьковщине за поборы с бойцов
Командир роты предстанет перед судом на Харьковщине за поборы с бойцов
19.08.2024, 13:37
Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом
Диверсантов-поджигателей поймали «на горячем» на железной дороге под Харьковом
19.08.2024, 14:45
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
19.08.2024, 06:00
Четыре боя идут на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00
Четыре боя идут на Купянском направлении — Генштаб ВСУ на 16:00
19.08.2024, 17:04

Новости по теме:

17:40
В части города на Харьковщине ввели карантин: домашний кот заболел бешенством
09:24
Сидел на рельсах: локомотив насмерть сбил 20-летнего парня под Харьковом
18:08
Завтра в двух районах Харькова на день отключат воду
14:47
За неделю в Харькове устранили более 70 аварий на водоводах
17:08
В Харькове за неделю устранили 63 аварии на водоводах

Вы читали новость: «Военные начальники, судья и спортсмен: «почетных харьковчан» стало больше»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2024 в 16:42;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще восемь человек, согласно решению внеочередной сессии горсовета 19 августа, получили звание «Почетный гражданин города Харькова».".