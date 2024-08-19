Военные начальники, судья и спортсмен: «почетных харьковчан» стало больше

Еще восемь человек, согласно решению внеочередной сессии горсовета 19 августа, получили звание «Почетный гражданин города Харькова».

Как сообщает пресс-служба мэрии, новыми «почетными» стали:

1) Анатолий Баргилевич — начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор. При его руководстве была освобождена значительная часть Харьковской области;

2) Андрей Малиновский — командующий ракетными войсками и артиллерией ВСУ — заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор. Принимал непосредственное участие в планировании наступательной операции на Слобожанском направлении;

3) Александр Серпухов — начальник Военного института танковых войск НТУ «ХПИ», бригадный генерал. Принимал участие в боевых действиях и обеспечении мер национальной безопасности и обороны;

4) Александр Пивненко — командующий Нацгвардией Украины, бригадный генерал. Участник АТО и ООС. С первого дня полномасштабного вторжения стал на защиту города, участвовал в освобождении населенных пунктов Кутузовка, Малая Рогань, Циркуны и др;

5) Александр Мамалуй — судья Верховного суда, зампредседателя Верховного суда, майор. Трижды (в 2014, 2015, 2022 годах) добровольно становился на защиту Украины;

6) Виталий Онацкий — замкомандира 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, полковник. Участвовал в ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабной войны обороняет Харьков и всю Украину;

7) Георгий Романов — начальник Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, полковник. При его содействии в ряды ВСУ мобилизовали значительное количество осужденных, которые сейчас защищают суверенитет государства;

8) Максим Крипак — многократный чемпион и призер Паралимпийских игр. Установил три рекорда Паралимпийских игр, восемь рекордов Европы и шесть рекордов мира.