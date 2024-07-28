Сидел на рельсах: локомотив насмерть сбил 20-летнего парня под Харьковом
20-летний житель города Южный Харьковского района погиб в результате наезда электровоза.
Трагедия произошла около 00:40 26 июля между городами Южный и Мерефа, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, парень сидел на путях и на звуковые сигналы машиниста не реагировал. Несмотря на экстренное торможение избежать наезда не удалось.
Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: «Харьковводоснабжение», поезд, полиция;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 09:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний житель города Южный Харьковского района погиб в результате наезда электровоза".