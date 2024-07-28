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Сидел на рельсах: локомотив насмерть сбил 20-летнего парня под Харьковом

Происшествия 09:24   28.07.2024
Елена Нагорная
Сидел на рельсах: локомотив насмерть сбил 20-летнего парня под Харьковом

20-летний житель города Южный Харьковского района погиб в результате наезда электровоза.

Трагедия произошла около 00:40 26 июля между городами Южный и Мерефа, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, парень сидел на путях и на звуковые сигналы машиниста не реагировал. Несмотря на экстренное торможение избежать наезда не удалось.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 09:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20-летний житель города Южный Харьковского района погиб в результате наезда электровоза".