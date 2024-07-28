Курсант-первокурсник ХНУВС им. Кожедуба разбился в ходе тренировочного полета
Иллюстративное фото, источник — plane-ukraine.com
Погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Самолет К-10 Swift, на котором первокурсник выполнял учебно-тренировочный полет, разбился.
«Причины катастрофы устанавливаются. На месте работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил ВСУ», — информируют на Facebook-странице Харьковского национального университета Воздушных сил.
Где произошла авиакатастрофа — не сообщается.
Читайте также: Петиция сработала. В Харькове быть Глиссаде Джуса в память о погибшем пилоте
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: катастрофа, курсант, самолет, ХНУВС им.И.Н.Кожедуба;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Курсант-первокурсник ХНУВС им. Кожедуба разбился в ходе тренировочного полета»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 08:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил. Самолет К-10 Swift, на котором первокурсник выполнял учебно-тренировочный полет, разбился.".