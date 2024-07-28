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Курсант-первокурсник ХНУВС им. Кожедуба разбился в ходе тренировочного полета

Происшествия 08:22   28.07.2024
Елена Нагорная
Курсант-первокурсник ХНУВС им. Кожедуба разбился в ходе тренировочного полета Иллюстративное фото, источник — plane-ukraine.com

Погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Самолет К-10 Swift, на котором первокурсник выполнял учебно-тренировочный полет, разбился.

«Причины катастрофы устанавливаются. На месте работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных Сил ВСУ», — информируют на Facebook-странице Харьковского национального университета Воздушных сил.

Где произошла авиакатастрофа — не сообщается.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил. Самолет К-10 Swift, на котором первокурсник выполнял учебно-тренировочный полет, разбился.".