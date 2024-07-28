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Курсант-першокурсник ХНУПС ім. Кожедуба розбився під час тренувального польоту

Події 08:22   28.07.2024
Олена Нагорна
Курсант-першокурсник ХНУПС ім. Кожедуба розбився під час тренувального польоту Ілюстративне фото, джерело – plane-ukraine.com

Загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Літак К-10 Swift, на якому першокурсник виконував навчально-тренувальний політ, розбився.

“Причини катастрофи встановлюються. На місці працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил ЗСУ», – інформують на Facebook-сторінці Харківського національного університету Повітряних сил.

Де сталася авіатроща – не повідомляється.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Літак К-10 Swift, на якому першокурсник виконував навчально-тренувальний політ, розбився.".