Курсант-першокурсник ХНУПС ім. Кожедуба розбився під час тренувального польоту
Ілюстративне фото, джерело – plane-ukraine.com
Загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Літак К-10 Swift, на якому першокурсник виконував навчально-тренувальний політ, розбився.
“Причини катастрофи встановлюються. На місці працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил ЗСУ», – інформують на Facebook-сторінці Харківського національного університету Повітряних сил.
Де сталася авіатроща – не повідомляється.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: катастрофа, курсант, самолет, ХНУВС им.И.Н.Кожедуба;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 08:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загинув курсант Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Літак К-10 Swift, на якому першокурсник виконував навчально-тренувальний політ, розбився.".