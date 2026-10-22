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Працював у катівні: заочно засудили колишнього курсанта на Харківщині

Суспільство 12:12   22.10.2026
Вікторія Яковенко
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Працював у катівні: заочно засудили колишнього курсанта на Харківщині

15 років в’язниці – такий вирок отримав 22-річний мешканець Куп’янська, який, за даними слідства, співпрацював з загарбниками під час окупації.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що фігурант у 2022 році, під час захоплення Куп’янська, був курсантом одного з правоохоронних навчальних закладів регіону. Тоді він відмовився виїхати на підконтрольну Україні територію та погодився співпрацювати з окупантами.

«Він обійняв посаду «и. о. полицейского группы конвойной службы» у незаконно створеному «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области». За роботу на ворога чоловік отримував заробітну плату у розмірі 40 тис. рублів», – встановило слідство.

Зазначається, що чоловік виконував обов’язки чергового та конвоїра в ізоляторі тимчасового тримання, де була облаштована катівня. Він, за даними слідства, незаконно утримував проукраїнськи налаштованих громадян і водив їх на допити, під час яких у людей вибивали інформацію про місцевих учасників АТО/ООС, тероборони та місця зберігання зброї. Перед виведенням із камер надягав затриманим мішки на голову та кайданки.

Перед деокупацією Куп’янська фігурант втік із міста. У забороненій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте» правоохоронці під час моніторингу виявили його профіль, де він написав: «Мой новый дом – Донецк!».

З навчального закладу його відрахували.

Суд визнав його винним у державній зраді та колабораційній діяльності. Чоловіку призначили 15 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, його позбавлено спеціального звання «рядовий поліції».

Зараз фігурант перебуває у розшуку.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 років в’язниці – такий вирок отримав 22-річний мешканець Куп’янська, який, за даними слідства, співпрацював з загарбниками під час окупації.".