“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську

Катівня в Куп’янську функціонувала з березня до вересня 2022 року. Окупанти облаштували її у районному відділенні поліції.

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що під час допитів жертви згадували про нелюдські умови, в яких утримували місцевих. У камерах, розрахованих на двох-трьох людей, було по 15 осіб. Люди жили без води та базової медичної допомоги.

“Крики стояли постійно по всьому відділку. Чути було, як б’ють інших — і це тривало днями”, – розповів один із жертв.

Загалом правоохоронці встановили майже сотню потерпілих – жертвами стали вчителі, рятувальники, українські військові, волонтери та підприємці. Годували в’язнів їжею, яку недоїли російські військові. Харчування було настільки поганим, що деякі люди втратили до 20 кілограмів ваги. Крім цього, з мешканців знущалися і фізично – били струмом, заламували руки.

“У деяких випадках знущання набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим. Одного з чоловіків прив’язували пластиковими стяжками над головою до металевої решітки посеред двору — він годинами висів, не маючи змоги навіть присісти. Один із потерпілих, 45-річний підприємець, згадує: гусячим кроком ганяли по коридору в наручниках — просто щоб знущатися. Морально ламали: кайданки одягали без причини, заламували руки, хоч я й сам заводив, бо рука боліла“, – розповіли правоохоронці.

У вересні, коли СОУ почали вибивати ворога з міста, окупанти втекли з міста та залишили камери із вʼязнями закритими. Людям довелося самостійно виламати ґрати – так вони змогли вибратися на волю.

“У межах розслідування ідентифіковано 18 осіб, причетних до утримання та знущання над мирними мешканцями. Серед них — так званий «начальник» незаконно утвореного окупаційними військами «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», російські військові, учасники незаконних збройних формувань «л/днр», а також колишні українські працівники поліції. Ті, хто зрадив присязі, пішли на співпрацю з рф і виступили проти своїх сусідів та знайомих”, – уточнили у прокуратурі.

Тепер на фігурантів справи чекає суд.