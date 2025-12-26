Live

“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську

Події 11:50   26.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську

Катівня в Куп’янську функціонувала з березня до вересня 2022 року. Окупанти облаштували її у районному відділенні поліції.

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що під час допитів жертви згадували про нелюдські умови, в яких утримували місцевих. У камерах, розрахованих на двох-трьох людей, було по 15 осіб. Люди жили без води та базової медичної допомоги.

“Крики стояли постійно по всьому відділку. Чути було, як б’ють інших — і це тривало днями”, – розповів один із жертв.

Катування в Куп'янську

Загалом правоохоронці встановили майже сотню потерпілих – жертвами стали вчителі, рятувальники, українські військові, волонтери та підприємці. Годували в’язнів їжею, яку недоїли російські військові. Харчування було настільки поганим, що деякі люди втратили до 20 кілограмів ваги. Крім цього, з мешканців знущалися і фізично – били струмом, заламували руки.

Катування в Куп'янську

У деяких випадках знущання набували форми психологічного терору — імітували розстріли або змушували людей рити могили собі та іншим. Одного з чоловіків прив’язували пластиковими стяжками над головою до металевої решітки посеред двору — він годинами висів, не маючи змоги навіть присісти. Один із потерпілих, 45-річний підприємець, згадує: гусячим кроком ганяли по коридору в наручниках — просто щоб знущатися. Морально ламали: кайданки одягали без причини, заламували руки, хоч я й сам заводив, бо рука боліла“, – розповіли правоохоронці.

Катування в Куп'янську

У вересні, коли СОУ почали вибивати ворога з міста, окупанти втекли з міста та залишили камери із вʼязнями закритими. Людям довелося самостійно виламати ґрати – так вони змогли вибратися на волю.

Катування в Куп'янську

“У межах розслідування ідентифіковано 18 осіб, причетних до утримання та знущання над мирними мешканцями. Серед них — так званий «начальник» незаконно утвореного окупаційними військами «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», російські військові, учасники незаконних збройних формувань «л/днр», а також колишні українські працівники поліції. Ті, хто зрадив присязі, пішли на співпрацю з рф і виступили проти своїх сусідів та знайомих”, – уточнили у прокуратурі.

Катування в Куп'янську

Тепер на фігурантів справи чекає суд.

Катування в Куп'янську

Читайте також: ЗМІ: «американські партнери» внесли за Дудіну заставу – свобода була недовгою

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську
“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську
26.12.2025, 11:50
ЗМІ: “американські партнери” внесли за Дудіна заставу – свобода була недовгою
ЗМІ: “американські партнери” внесли за Дудіна заставу – свобода була недовгою
26.12.2025, 09:40
Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав
Ворог атакував бібліотеку та доми на Харківщині – яке озброєння використав
26.12.2025, 08:51
Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото)
Майже дві тисячі комунальників борються в Харкові зі снігом (фото)
26.12.2025, 09:30
Генштаб: протягом минулої доби ЗСУ відбили вісім штурмів ворога
Генштаб: протягом минулої доби ЗСУ відбили вісім штурмів ворога
26.12.2025, 08:09
Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”
Як відключатимуть світло сьогодні, розповіли в “Харківобленерго”
26.12.2025, 10:19

Новини за темою:

25.12.2025
Дитина залишилась у Куп’янську й постраждала від удару: підозру вручили матері
22.12.2025
Скільки військових РФ є в Куп’янську? Зеленський підтвердив версію ЗСУ (відео)
22.12.2025
Скільки росіян перебуває в Куп’янську: Трегубов про рівень підготовки ворога
21.12.2025
Генерал, що доповів Путіну про перемогу у Куп’янську, зник у РФ – Зеленський
21.12.2025
ЗСУ просунулися в центрі Куп’янська, у росіян лихо з новобранцями – ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Крики стояли постійно”: судитимуть 18 організаторів тортур в Куп’янську», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 11:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Катівня в Куп’янську функціонувала з березня до вересня 2022 року. Окупанти облаштували її у районному відділенні поліції.".