«Крики стояли постоянно»: будут судить 18 организаторов пыточной в Купянске

Пыточная в Купянске функционировала с марта до сентября 2022 года. Оккупанты обустроили ее в районном отделении полиции.

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что во время допросов жертвы вспоминали о нечеловеческих условиях, в которых удерживали местных. В камерах, рассчитанных на двух-трех людей, находились по 15 человек. Люди жили без воды и базовой медицинской помощи.

«Крики стояли постоянно по всему участку. Слышно было, как бьют других — и это продолжалось днями», – рассказал один из жертв.

Всего правоохранители установили почти сотню потерпевших – жертвами стали учителя, спасатели, украинские военные, волонтеры и предприниматели. Кормили узников пищей, которые недоели российские военные. Питание было настолько плохое, что некоторые люди потеряли до 20 килограмм веса. Помимо этого, над жителями издевались и физически – били током, заламывали руки.

«В некоторых случаях издевательства принимали форму психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли людей рыть могилы себе и другим. Одного из мужчин привязывали пластиковыми стяжками над головой к металлической решетке посреди двора — он часами висел, не имея возможности даже присесть. Один из потерпевших, 45-летний предприниматель, вспоминает: гусиным шагом гоняли по коридору в наручниках – просто чтобы издеваться», – рассказали правоохранители.

В сентябре, когда СОУ начали выбивать врага из города, оккупанты сбежали из города и оставили камеры с заключенными закрытыми. Людям пришлось самостоятельно выломать решетку – так они смогли выбраться на волю.

«В рамках расследования идентифицированы 18 человек, причастных к содержанию и издевательству над мирными жителями. Среди них так называемый «начальник» незаконно образованного оккупационными войсками «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области», российские военные, участники незаконных вооруженных формирований «л/днр», а также бывшие украинские работники полиции. Те, кто изменил присяге, пошли на сотрудничество с РФ и выступили против своих соседей и знакомых», – уточнили в прокуратуре.

Теперь фигурантов дела ждет суд.