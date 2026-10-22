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Синєгубов: троє дітей постраждали за добу через “прильоти” в регіоні

Події 09:43   22.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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Синєгубов: троє дітей постраждали за добу через “прильоти” в регіоні

Одна загибла та 15 постраждалих, серед них – троє дітей. Такі наслідки російських обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик, ще 8 людей, зокрема 10-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес; у м. Дергачі поранено 46-річну жінку; у сел. Високий зазнали поранень 35-річна жінка і 5-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 40-річний чоловік; у м. Ізюм поранено 53-річну жінку”, – уточнює начальник ХОВА.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 120 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 09:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна загибла та 15 постраждалих, серед них – троє дітей. Такі наслідки російських обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".