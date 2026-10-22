Синєгубов: троє дітей постраждали за добу через “прильоти” в регіоні

Одна загибла та 15 постраждалих, серед них – троє дітей. Такі наслідки російських обстрілів Харківщини за добу, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Лиманівка Лозівської громади загинула 42-річна жінка, зазнав поранень 13-річний хлопчик, ще 8 людей, зокрема 10-річний хлопчик, отримали гостру реакцію на стрес; у м. Дергачі поранено 46-річну жінку; у сел. Високий зазнали поранень 35-річна жінка і 5-річна дівчинка; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 47-річного чоловіка; у сел. Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 40-річний чоловік; у м. Ізюм поранено 53-річну жінку”, – уточнює начальник ХОВА.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

дві ракети;

чотири БпЛА типу «молния»;

п’ять fpv-дронів;

120 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.