Петиція спрацювала. У Харкові буде Глісада Джуса на пам’ять загиблого пілота

В’їзд Глісада Джуса нарешті з’явиться у Харкові завдяки петиції на сайті міської ради, яка набрала 5000 голосів, повідомила депутат Харківської міськради Ірина Гончарова.

На останньому засіданні міської топонімічної комісії з пакету перейменувань із 138 вулиць на розгляд винесли лише 18, серед них – і Глісаду Джуса.

«Це перший випадок, коли міськрада розглядає петицію по суті. Всі попередні петиції або блокували, або ігнорували і до розгляду по суті не доходили. Це перейменування прибирає з мапи дублювання. Замість вул.Трінклера і в’їзду Трінклера залишиться лише вулиця. В’їзд отримав нову власну назву», – зазначила Гончарова.

«Більшість назв нейтральні. Російські географічні назви типу Байкальський, Іртиський змінять також географічними, але українськими і пов’язаними з дружніми країнами – Буковельський, Фінський. Будуть і назви пов’язані з українською культурою – провулки Лірницький і Червоної рути», – розповіла Ірина Гончарова.

Не обійшлося без негативу. Міськрада вирішила перейменувати вулицю Бакуліна на вулицю Євгена Єніна, який за словами Гончарової ніяк не пов’язаний із Харковом.

«Пан Новак відповів, що надійшло звернення від комітету ВР і 22 народних депутатів. Тому маємо розглянути і підтримати. Чим заступник міністра Єнін пов’язаний з Харковом, ніхто не пояснює. Хіба що негативно: у 2018р. Єнін оформлював доки на видачу росіянам бійця батальйону ім. шейха Мансура інгуша Тимура Тумгоєва, якого захищала Харківська правозахисна група. Видатний вчений-правник, ага. Звісно, можна вшановувати замміністра як жертву авіатрощі якби у нас були вшановані всі Герої України, які загинули звільняючи Харківщину. Але ж не всі. Героїня не вшанована жодна. Для вулиці Яни Червоної знову місця не знайшлося. За неї ж 22 депутати не підписались», – підкреслила Гончарова.

Нагадаємо, оригінально увічнити в Харкові пам’ять земляка – героя російсько-української війни Андрія Пільщикова (позивний “Джус”) запропонувала Софія Васецька.

“Перейменування в’їзду Трінклера на Глісаду Джуса, яка проходить між корпусами ХНУПСа, в якому навчався Андрій Пільщиков, – це безмежна повага до Героя, вдячність, шана, гордість та пам’ять про нього”, – пояснила вона свою ідею.

Андрій Пільщиков – льотчик-винищувач. Він народився у Харкові в 1993 році, навчався в місцевій гімназії №116. У 2010-му вступив до НАУ “ХАІ”, а у 2011-му — до Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив льотчиком-винищувачем у складі 40-ї бригади тактичної авіації.