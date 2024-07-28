Сидів на колії: локомотив на смерть збив 20-річного хлопця під Харковом
20-річний житель міста Південне Харківського району загинув унаслідок наїзду електротяга.
Трагедія сталася близько 00:40 26 липня між містами Південне та Мерефа, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними правоохоронців, хлопець сидів на колії та на звукові сигнали машиніста не реагував. Попри екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 ККУ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: «Харьковводоснабжение», поезд, поліція;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2024 в 09:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "20-річний житель міста Південне Харківського району загинув унаслідок наїзду електротяга".