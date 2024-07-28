Сидів на колії: локомотив на смерть збив 20-річного хлопця під Харковом

20-річний житель міста Південне Харківського району загинув унаслідок наїзду електротяга.

Трагедія сталася близько 00:40 26 липня між містами Південне та Мерефа, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними правоохоронців, хлопець сидів на колії та на звукові сигнали машиніста не реагував. Попри екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 ККУ.