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В части города на Харьковщине ввели карантин: домашний кот заболел бешенством

Общество 17:40   07.08.2024
Елена Нагорная
В части города на Харьковщине ввели карантин: домашний кот заболел бешенством

Домашний кот заболел бешенством в Люботине, в связи с чем в части города объявили карантин.

Житель Люботина 29 июля заметил, что его любимец заболел, что проявлялось слюнотечением и рвотой. Мужчина безрезультатно пытался помочь животному самостоятельно. Когда 31 июля он давал коту лекарства, тот его укусил, сообщают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

В тот же день мужчина обратился в медучреждение, а 2 августа — к ветеринарам. Кота осмотрели и поставили на учет с подозрением на бешенство, на следующий день он умер. 4 августа по результатам лабораторного исследования инфекционное заболевание подтвердилось.

Согласно решению местной противоэпизоотической комиссии, в части Люботина введен карантин — на территории, ограниченной улицами: Майской, Караванской, Подсолнечной и Романа Лысенко с прилегающими лесными и полевыми массивами.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 августа 2024 в 17:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Домашний кот заболел бешенством в Люботине, в связи с чем в части города объявили карантин.".