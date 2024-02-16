Одиозные «почетные харьковчане»: «Обсерватория демократии» составила ТОП-10

Аналитический центр «Обсерватория демократии» заявил о необходимости «фильтрации» списков почетных граждан Харькова и области и сравнил этот процесс с деколонизацией.

«Нужно лишить званий почетных граждан тех деятелей, чей бэкграунд, действия и заявления несовместимы с концептом «Украинского Харькова», — заявили в «Обсерватории демократии». — По своему символическому содержанию этот процесс аналогичен деколонизации топонимов, и если с переименованием улиц никто не медлит до конца войны, то и очищение института почетных граждан от проявлений «русского мира» должно происходить безотлагательно».

Аналитики перечислили имена отдельных почетных граждан Харькова и области, чьи личности вызывают большие сомнения.

«Недопустимым символическим сигналом в 2024 году выглядит «почет» от Харьковской громады активной участнице «Антимайдана» 2014-го и председателю харьковского обкома запрещенной коммунистической партии Алле Александровской. По сообщениям в telegram-каналах, после начала большой войны она уехала к сыну, который с 2016 года находится в розыске и скрывается в рф. Из украинского публичного пространства почетная гражданка Александровская исчезла. Также отказалась от публичности бывшая спортсменка Яна Клочкова – удалила свои страницы из общедоступных в Украине социальных сетей, при этом продолжает наполнять аккаунт в сети «VK». Почетная гражданка Харькова российское вторжение и полномасштабную войну пережидает вместе с семьей во временно оккупированном Крыму», — привели пример в «ОД».

Среди сомнительных, по мнению аналитиков, почетных граждан — бизнесмены Александр Ярославский и Павел Фукс, которые во время полномасштабной войны находятся в Лондоне.

«В начале полномасштабной войны Ярославский публично пообещал продать собственную яхту для восстановления Харькова, но уже летом 2022-го прекратил любую публичную активность – в частности, оставил без комментариев недавний ракетный удар россиян по своей гостинице «Kharkiv Palace», — отметили в аналитическом центре.

Еще один «почетный харьковчанин», экс-регионал Владимир Мисик знаменит тем, что подарил президенту-беглецу Януковичу тот самый «золотой батон». Также «в почете» в Харькове бывшие нардепы запрещенных «Партии регионов» и ОПЗЖ — Ринат Ахметов и Григорий Суркис.

«Их длительные связи с РФ и роль в событиях русско-украинской войны с 2014 года вызывают многие вопросы. Связь «почетных граждан» с Харьковщиной ограничивается их бизнес-интересами в газовой и энергетической сферах – очевидно, «оказание почестей» таким личностям выглядит крайне сомнительно», — считают аналитики.

В «ТОП-10 одиозных «почетных граждан» на Харьковщине» авторы списка также включили местного главу УПЦ (МП) Онуфрия (Олега Легкого), аргументируя это так: «Украинское общество все больше воспринимает УПЦ МП как один из инструментов распространения идеологии «русского мира», и осенью 2023 это заставило Верховную Раду в первом чтении проголосовать за законопроект №8371 о запрете церкви московского патриархата. Лично Онуфрий во время войны никак не комментировал российскую агрессию».

«Не менее сомнительно в 2024 году и реалиях российско-украинской войны выглядят почетные знаки отличия Михаила Добкина и его соратника Олега Каратуманова. Добкин еще в 2021 году во время предвыборной кампании позировал с георгиевской лентой и продвигал пророссийские нарративы. После полномасштабного вторжения экс-нардеп существенно ограничил свою публичную активность и переквалифицировался в диакона УПЦ МП. Его давний товарищ Олег Каратуманов (избирался в областной совет от ПР, «Оппозиционного Блока» и «Блока Кернеса») в прошлом году уже был отмечен областным советом, но лишен звания почетного гражданина по решению суда (истцом выступил депутат облсовета Альберт Кононенко). И хотя на официальном сайте областного совета влиятельный депутат до сих пор фигурирует в перечне почетных граждан, на ближайшей сессии его планируют «переутвердить» в этом статусе, и, судя по всему, снова «пакетным голосованием» вместе с военными», — отметили в «Обсерватории демократии».

Там подчеркнули: практика лишения званий «почетных» в регионе есть. Так, этот статус депутаты Харьковского облсовета забрали у ректора МГУ Виктора Садовничего и своих коллег — депутатов Игоря Райнина и Владимира Святаша.

Аналитики напомнили: статус почетного гражданина, кроме прочего, предполагает еще и пожизненные выплаты из бюджета громад. В Харькове размер такой стипендии — пять минимальных зарплат, в области — 2,5 минимальные зарплаты.

«В ответ на запрос летом 2023 Харьковский городской совет сообщил, что сейчас стипендию почетного харьковчанина получают 89 человек. При этом в горсовете заверили, что не перечисляют выплаты экс-главе харьковских коммунистов Алле Александровской и бывшему главе области Михаилу Добкину (оба имеют действующий статус почетных граждан). Стипендии за областное отличие (согласно ответу ХОВА по состоянию на середину 2023 года) получают 56 человек – не обращались с заявлениями о выплатах только трое почетных граждан области (Ринат Ахметов, Григорий Суркис и Алексей Зайцев)», — привели данные аналитики.

В «Обсерватории демократии» подчеркнули: процесс лишения званий, безусловно, должно сопровождать широкое общественное обсуждение. Но если его будут саботировать, решать вопрос возможно и в судах. А средства, предусмотренные на выплаты почетным гражданам, до завершения полномасштабной войны целесообразно направить на нужды обороны Харьковщины.

«Следует приостановить присвоение новых званий до завершения полномасштабной войны. При конструировании новой символической политики сейчас как никогда нужна взвешенность и сдержанность, учитывая меняющуюся динамику и постоянное появление новой информации о тех или иных ситуативно героизированных в публичном пространстве лиц, — подытожили аналитики. — Также важно обеспечить более широкое общественное участие в функционировании института почетных граждан посредством электронных консультаций и опросов».