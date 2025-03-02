Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории

2 марта 1836 года Техас провозгласил независимость от Мексики. В 1918-м Украинская Центральная Рада приняла первый закон о гражданстве УНР. В 1933-м состоялась премьера культового американского фильма «Кинг Конг». В 1969-м начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский (Чжэньбао дао). В 1983-м продемонстрировали первый CD-диск. В 1992-м началась Приднестровская война. В 2014-м на фоне пророссийских выступлений и беспорядков в Харькове назначили нового главу ХОГА Игоря Балуту. В 2022-м российская армия нанесла второй ракетный удар по центру Харькова.

Праздники и памятные даты 2 марта

2 марта – Всемирный день психического здоровья подростков и Всемирный день детского телевидения и радиовещания (отмечают в первое воскресенье марта).

Сегодня – последний день Масленицы. Проводы Масленицы традиционно сопровождались сжиганием чучела Зимы. Последнее воскресенье перед Великим постом называют Прощенным воскресеньем. Согласно традиции, в этот день при встрече нужно просить друг у друга прощения, а отвечать: «Бог простит, и я прощаю».

Также отмечают: День рождения компакт-диска, Международный день спасения кошек.

2 марта в истории

2 марта 1836 года на съезде американцев Техаса провозгласили независимость штата от Мексики. Подробнее.

2 марта 1918 года Украинская Центральная Рада приняла первый закон о гражданстве УНР. Подробнее.

2 марта 1933 года в Нью-Йорке состоялась премьера культового фильма Мериана Купера «Кинг Конг». Подробнее.

2 марта 1969 года начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский (Чжэньбао дао). Подробнее.

2 марта 1983 года в Великобритании компании «Polygram», «Philips» и «Sony» продемонстрировали первый компакт-диск с проигрывателем. Подробнее.

2 марта 1992 года началась Приднестровская война. Подробнее.

2 марта 2014 года на следующий день после штурма пророссийской толпой здания ХОГА и избиения участников Евромайдана — в Харьковскую область назначили нового начальника облгосадминистрации. Им стал Игорь Балута – медик по образованию, который во времена руководства областью Арсена Авакова (с 2005 по 2010 годы) работал начальником главного управления труда и социальной защиты населения ХОГА.

Балута был участником обоих Майданов – Оранжевой революции и Революции достоинства. Указ о его назначении подписал и.о. президента Украины Александр Турчинов, а представлять нового руководителя в Харьков прилетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Предшественник Балуты в должности Михаил Добкин после участия в состоявшемся в Харькове 22 февраля съезде депутатов восточных областей Украины и Крыма выехал из области в Россию, через сутки вернулся, а 24 февраля заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. 26 февраля он написал заявление об освобождении от должности главы ХОГА. 1 марта Добкин уже выступал перед толпой на площади Свободы в Харькове на фоне георгиевских лент и российских триколоров. Этот митинг завершился штурмом ХОГА и избиением евромайдановцев. На следующий день Турчинов уволил Добкина и назначил Балуту.

Впрочем, нестабильность в Харькове этим далеко не завершилась. Уже во время представления Балуты под стенами ХОГА проходил очередной митинг – к пророссийским лозунгам и «защите памятника Ленина» добавились лозунги против назначения Балуты. Несмотря на нестабильность, протесты и дальнейшие попытки организовать в Харькове «ХНР», Балута оставался в должности до 3 февраля 2015 года. За этот год ситуация в области относительно стабилизировалась.

Церковный праздник 2 марта

2 марта — Прощеное воскресенье, Воспоминание Адамова изгнания. Чтят память священномученика Феодота. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день ветер северный и холодный, то лето будет холодным, но сухим.

Если же ветер южный и теплый, то и лето будет теплым и дождливым.

Если 2 марта метель, первая трава еще не скоро появится.

Что нельзя делать 2 марта

Нельзя пить алкоголь и есть мясные блюда.

Нельзя ругаться, конфликтовать, злословить и ссориться.

Нельзя вышивать, шить, вязать и заниматься рукоделием.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и работой по дому.

Нельзя не простить человеку, который в этот день просит прощения.

После трапезы нельзя убираться со стола. Лучше накрыть то, что осталось, белой скатертью.