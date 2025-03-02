Сьогодні 2 березня: яке свято та день в історії

2 березня 1836 року Техас проголосив незалежність від Мексики. У 1918-му Українська Центральна Рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. У 1933-му відбулася прем’єра культового американського фільму “Кінг Конг”. У 1969-му почався збройний конфлікт між СРСР і Китаєм на острові Даманський (Чженьбао-дао). У 1983-му продемонстрували перший CD-диск. У 1992-му почалася Придністровська війна. У 2014-му на тлі проросійських виступів та заворушень у Харкові призначили нового голову ХОДА Ігоря Балуту. У 2022-му російська армія завдала другого ракетного удару по центру Харкова.

Свята та пам’ятні дати 2 березня

2 березня – Всесвітній день психічного здоров’я підлітків та Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення (відзначають у першу неділю березня).

Сьогодні – останній день Масниці. Проводи Масниці традиційно супроводжувалися спалюванням опудала Зими. Останню неділю перед Великим постом називають Прощеною неділею. Згідно з традицією, цього дня при зустрічі потрібно просити один в одного пробачення, а відповідати: “Бог простить, і я прощаю”.

Також відзначають: День народження компакт-диска, Міжнародний день рятування кішок.

2 березня в історії

2 березня 1836 року на з’їзді американців Техасу проголосили незалежність штату від Мексики. Докладніше.

2 березня 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила перший закон про громадянство УНР. Докладніше.

2 березня 1933 року у Нью-Йорку відбулася прем’єра культового фільму Меріана Купера “Кінг Конг”. Докладніше.

2 березня 1969 року розпочався збройний конфлікт між СРСР та Китаєм на острові Даманський (Чженьбао-дао). Докладніше.

2 березня 1983 року у Великій Британії компанії “Polygram”, “Philips” та “Sony” продемонстрували перший компакт-диск із програвачем. Докладніше.

2 березня 1992 року розпочалася Придністровська війна. Докладніше.

2 березня 2014 року наступного дня після штурму проросійським натовпом будівлі ХОДА та побиття учасників Євромайдану – до Харківської області призначили нового начальника облдержадміністрації. Ним став Ігор Балута – медик за освітою, який за часів керівництва областю Арсена Авакова (з 2005 по 2010 роки) працював начальником головного управління праці та соціального захисту населення ХОДА.

Балута був учасником обох Майданів – Помаранчевої революції та Революції гідності. Указ про призначення підписав в.о. президента України Олександр Турчинов, а представляти нового керівника до Харкова прилетів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Попередник Балути на посаді Михайло Добкін після участі в з’їзді депутатів східних областей України та Криму, що відбувся в Харкові 22 лютого, виїхав з області до Росії, через добу повернувся, а 24 лютого заявив, що балотуватиметься в президенти України. 26 лютого він написав заяву про звільнення з посади голови ХОДА. 1 березня Добкін вже виступав перед натовпом на площі Свободи в Харкові на тлі георгіївських стрічок та російських триколорів. Цей мітинг завершився штурмом ХОДА та побиттям євромайданівців. Наступного дня Турчинов звільнив Добкіна та призначив Балуту.

Проте нестабільність у Харкові цим далеко не завершилася. Уже під час представлення Балути під стінами ХОДА проходив черговий мітинг – до проросійських гасел і “захисту пам’ятника Леніну” додалися гасла проти призначення Балути. Попри нестабільність, протести та подальші спроби організувати у Харкові “ХНР”, Балута залишався на посаді до 3 лютого 2015 року. За цей рік ситуація в області відносно стабілізувалася.

Церковне свято 2 березня

2 березня – Сиропусна неділя, прощена, Спомин Адамового вигнання з раю. Вшановують пам’ять священномученика Феодота. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вітер в цей день північний і холодний, то літо буде холодним, але сухим.

Якщо ж вітер південний і теплий – то й літо буде теплим і дощовим.

Якщо 2 березня заметіль, то перша трава ще не скоро з’явиться.

Що не можна робити 2 березня

Не можна пити алкоголь та їсти м’ясні страви.

Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити та сваритися.

Не можна вишивати, шити, в’язати та займатися рукоділлям.

Не можна займатися тяжкою фізичною працею та роботою по дому.

Не можна не пробачити людині, яка цього дня просить вибачення.

Після трапези не можна прибирати зі столу. Краще накрити те, що залишилося, білою скатертиною.