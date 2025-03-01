Сьогодні 1 березня: який день в історії

1 березня в Україні – День жалоби на згадку про Корюківську трагедію. У 2014-му цього дня натовп у Харкові штурмував будівлю ХОДА, а у 2022-му по ній ударили російські ракети. У 1991-му почався загальний страйк донецьких шахтарів, на якому вперше висунули політичні вимоги. У 1918-му в УНР ухвалили закон про грошову одиницю, ввівши в обіг гривню. У 1692-му розпочалася гучна справа салемських відьом у США. У 1562-му у Франції сталася різанина, яка започаткувала низку гугенотських воєн.

Свята та пам’ятні дати 1 березня

1 березня в Україні – День жалоби на згадку про Корюківську трагедію.

Сьогодні – шостий день Масниці. Він називається “Золовчині посиденьки”. Цього дня заміжні жінки запрошували до себе в гості молодих дівчат (у тому числі – сестер своїх чоловіків), щоби вручити подарунки та нагодувати варениками. Разом вони ворожили на майбутнє та веселилися.

У світі: Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету, День “Нуль дискримінації”.

Також відзначають: Міжнародний день відкритих даних (перша субота березня), Всесвітній день компліменту, День поінформованості про самоушкодження, Всесвітній день морських трав, Міжнародний день кольорових жінок, День дитячого сну.

1 березня в історії

1 березня 1562 року сталася різанина у французькому містечку Вассі, яку вважають відправною точкою початку гугенотських воєн. Докладніше.

1 березня 1692 року розпочалася гучна справа салемських відьом у США. Цього дня заарештували перших трьох підозрюваних: Тітубу, Сару Гуд та Сару Осборн. Ця справа стала одним із найвідоміших у світі “полювань на відьом”. Докладніше.

1 березня 1918 року війська УНР та Німеччини остаточно звільнили Київ від більшовиків. Докладніше.

1 березня 1918 року в УНР ухвалили закон “Про грошову одиницю, биття монети та друк кредитових державних білетів”. Цим документом в обіг запроваджували нову грошову одиницю – гривню. Докладніше.

1 та 2 березня 1943 року сталася Корюківська трагедія. Докладніше.

1 березня 1991 року розпочався загальний страйк донецьких шахтарів, на якому вперше висунули політичні вимоги. Докладніше.

1 березня 2014 року учасники антимайданівського мітингу в Харкові штурмували будівлю Харківської ОДА. Події розгорталися на тлі зміни влади в країні. Після перемоги Революції гідності та втечі Януковича 22 лютого Харків також тимчасово покинули місцеві керівники – тодішній голова ХОДА Михайло Добкін та мер Харкова Геннадій Кернес. Вони виїхали одразу після виступів на з’їзді депутатів східних областей України та Криму, який відверто нагадував сепаратистський шабаш. В.о. міністра МВС Арсен Аваков повідомив, що обидва поїхали з України до Росії – через Гоптівку. Того ж дня учасники Євромайдану, які збиралися біля Палацу спорту, де проходив з’їзд, вирушили на майдан Свободи. Там вони здійснили першу спробу знести пам’ятник Леніну, а також увійшли до будівлі ХОДА, до якої їх пустив заступник Добкіна Василь Хома.

“Багатотисячна колона кілька годин йшла через весь Харків до площі Свободи. У будівлі обласної адміністрації залишався заступник губернатора Василь Хома. Штурму не було: він сам відкрив нам двері, запросив подивитися, що відбувається. Люди зайшли всередину. Я особисто зняв у кабінеті губернатора портрет Януковича”, – розповідав про ті події Бі-Бі-Сі один із їхніх учасників Володимир Чистилін.

Євромайданівці ухвалили рішення не залишати будівлю, доки не буде призначений новий голова ОДА замість Добкіна. Водночас на протилежній частині площі біля пам’ятника Леніну почали збиратися його “захисники”, які стали учасниками проросійських виступів у Харкові.

Добкін і Кернес уже наступного дня повернулися. Мер Харкова одразу дав пресконференцію в аеропорту, розповівши, що ніколи не був близьким до Януковича. Того ж дня “група підтримки Леніна” влаштувала першу проросійську акцію в Харкові, а довкола пам’ятника встановили “охоронний” паркан і вивісили величезну георгіївську стрічку. Надалі два протиборчі табори – біля ХОДА та “під Леніним” деякий час “не перетиналися”. У Будинку рад продовжували працювати чиновники облради та облдержадміністрації.

Ситуація різко загострилася 1 березня – це була субота, на майдані Свободи у вихідні планували святкування Масниці. У цих декораціях з ініціативи Кернеса зібрався мітинг “За Харків”. Спочатку його позиціювали як “мирний мітинг патріотично налаштованих харків’ян”. За фактом же він швидко наїжачився російськими триколорами, червоними прапорами та георгіївськими стрічками. Зі сцени виступав не лише Кернес, а й Добкін, який уже встиг оголосити, що піде на вибори президента України (із закликами до захисту російськомовного населення тощо). Саме учасники цього мітингу, серед яких були не лише харків’яни, а й російські та проросійські провокатори, пішли на штурм будівлі ХОДА.

Тих, хто був у будівлі, жорстоко побили та виводили звідти на колінах або змусивши повзти. За даними Харківської міської ради, внаслідок бійні постраждали 97 людей, з них 76 опинилися у лікарні. Після захоплення будівлі на даху вивісили російський прапор. Згодом низка ЗМІ повідомляла, що прапор встановлював москвич, який прибув до Харкова саме задля участі в заворушеннях. Довго російська ганчірка на будівлі не провисіла, її зняли того ж дня.

1 березня 2022 року армія РФ завдала удару крилатими ракетами по будівлі Харківської ОДА. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, через обстріл того дня загинули 44 особи: з них 33 особи перебували всередині та біля будівлі. Докладніше.

1 березня 2023 року у Харкові після року світломаскування почали включати зовнішнє освітлення – спочатку на пішохідних переходах, згодом поступово “підсвітили” центральні вулиці, а далі – і віддаленіші, і двори.

Церковне свято 1 березня

Сьогодні – Собор усіх преподобних отців, що в подвигу просяяли (перехідне свято, яке відзначають у суботу сиропусного тижня; єдиний день на рік, коли соборно вшановують пам’ять усіх святих преподобних). Також 1 березня вшановують пам’ять преподобномучениці Євдокії. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 1 березня пішов сніг або дощ, то весь місяць буде дощовим.

Якщо ж небо протягом дня ясне – березень буде теплим.

Якщо на водоймах розтанув весь сніг, то серйозних заморозків більше не буде.

Що не можна робити 1 березня

Не можна залишати без нагляду багаття та вогонь у печі.

Не можна виходити на вулицю без шапки та в легкому одязі.

День невдалий для походу на риболовлю.