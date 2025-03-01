Сегодня 1 марта: какой день в истории

1 марта в Украине – День траура в память о Корюковской трагедии. В 2014-м в этот день толпа в Харькове штурмовала здание ХОГА, а в 2022-м по нему ударили российские ракеты. В 1991-м началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. В 1918-м в УНР приняли закон о денежной единице, введя в обращение гривну. В 1692-м началось громкое дело салемских ведьм в США. В 1562-м во Франции произошла резня, которая положила начало ряду гугенотских войн.

Праздники и памятные даты 1 марта

1 марта в Украине – День траура в память о Корюковской трагедии.

Сегодня — шестой день Масленицы. Он называется «Золовкины посиделки». В этот день замужние женщины приглашали к себе в гости молодых девушек (в том числе – сестер своих мужей), чтобы вручить подарки и накормить варениками. Вместе они гадали на будущее и веселились.

В мире: Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета, День «Ноль дискриминации».

Также отмечают: Международный день открытых данных (первая суббота марта), Всемирный день комплимента, День осведомленности о самоповреждении, Всемирный день морских трав, Международный день цветных женщин, День детского сна.

1 марта в истории

1 марта 1562 года произошла резня во французском городке Васси, которую считают отправной точкой начала гугенотских войн. Подробнее.

1 марта 1692 года началось громкое дело салемских ведьм в США. В этот день арестовали первых трех подозреваемых: Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн. Это дело стало одной из самых известных в мире «охот на ведьм». Подробнее.

1 марта 1918 года войска УНР и Германии окончательно освободили Киев от большевиков. Подробнее.

1 марта 1918 года в УНР приняли закон «О денежной единице, чеканке монеты и печати кредитных государственных билетов». Этим документом в обращение вводили новую денежную единицу – гривну. Подробнее.

1 и 2 марта 1943 года произошла Корюковская трагедия. Подробнее.

1 марта 1991 года началась всеобщая забастовка донецких шахтеров, на которой впервые выдвинули политические требования. Подробнее.

1 марта 2014 года участники антимайдановского митинга в Харькове штурмовали здание Харьковской ОГА. События разворачивались на фоне смены власти в стране. После победы Революции достоинства и бегства Януковича 22 февраля Харьков также временно покинули местные руководители – тогдашний глава ХОГА Михаил Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес. Они выехали сразу после выступлений на съезде депутатов восточных областей Украины и Крыма, откровенно напоминавшем сепаратистский шабаш. И.о. министра МВД Арсен Аваков сообщил, что оба уехали из Украины в Россию — через Гоптовку. В тот же день участники Евромайдана, которые собирались у Дворца спорта, где проходил съезд, отправились на площадь Свободы. Там они предприняли первую попытку снести памятник Ленину, а также вошли в здание ХОГА, в которое их пустил заместитель Добкина Василий Хома.

«Многотысячная колонна несколько часов шла через весь Харьков до площади Свободы. В здании областной администрации оставался заместитель губернатора Василий Хома. Штурма не было: он сам открыл нам двери, пригласил посмотреть, что происходит. Люди зашли внутрь. Я лично снял в кабинете губернатора портрет Януковича», — рассказывал о тех событиях ВВС один из их участников Владимир Чистилин.

Евромайдановцы приняли решение не покидать здание, пока не будет назначен новый глава ОГА вместо Добкина. Одновременно на противоположной части площади – возле памятника Ленину – начали собираться его «защитники», ставшие участниками пророссийских выступлений в Харькове.

Добкин и Кернес уже на следующий день вернулись. Мэр Харькова тут же дал пресс-конференцию в аэропорту, рассказав, что никогда не был близок к Януковичу. В тот же день «группа поддержки Ленина» устроила первую пророссийскую акцию в Харькове, а вокруг памятника установили «охранный» забор и вывесили огромную георгиевскую ленту. В дальнейшем два противоборствующих лагеря – возле ХОГА и «под Лениным» некоторое время «не пересекались». В Доме советов продолжали работать чиновники облсовета и облгосадминистрации.

Ситуация резко обострилась 1 марта – это была суббота, на площади Свободы в выходные планировали празднование Масленицы. В этих декорациях, по инициативе Кернеса, собрался митинг «За Харьков». Изначально его позиционировали как «мирный митинг патриотически настроенных харьковчан». По факту же он быстро ощетинился российскими триколорами, красными флагами и георгиевскими лентами. Со сцены выступал не только Кернес, но и Добкин, который уже успел объявить, что пойдет на выборы президента Украины (с призывами к защите русскоязычного населения и т.п.). Именно участники этого митинга, среди которых были не только харьковчане, но и российские и пророссийские провокаторы, пошли на штурм здания ХОГА.

Тех, кто был в здании, жестоко избили и выводили оттуда на коленях или заставив ползти. По данным Харьковского городского совета, в результате бойни пострадали 97 человек, из них 76 оказались в больнице. После захвата здания на его крыше вывесили российский флаг. Впоследствии ряд СМИ сообщал, что флаг устанавливал прибывший в Харьков москвич. Долго российская тряпка на здании не провисела, ее сняли в тот же день.

1 марта 2022 года армия РФ нанесла удар крылатыми ракетами по зданию Харьковской ОГА. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрела в тот день погибли 44 человека: из них 33 человека находились внутри и у здания. Подробнее.

1 марта 2023 года в Харькове после года светомаскировки начали включать внешнее освещение – сначала на пешеходных переходах, впоследствии постепенно «подсветили» центральные улицы, а дальше – и более отдаленные, и дворы.

Церковный праздник 1 марта

Сегодня — Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящий праздник, который отмечают в субботу сырной седмицы; единственный день в году, когда соборно совершают память всем святым преподобным). Также 1 марта чтят память преподобномученицы Евдокии. Подробнее.

Народные приметы

Если 1 марта пошел снег или дождь, то целый месяц будет дождливым.

Если же небо в течение дня ясное, март будет теплым.

Если на водоемах растаял весь снег, серьезных заморозков больше не будет.

Что нельзя делать 1 марта

Нельзя оставлять без присмотра костер и огонь в печи.

Нельзя выходить на улицу без шапки и в легкой одежде.

День неудачный для похода на рыбалку.