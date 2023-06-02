Live
  • Пятница 02.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🔴

«Блок Кернеса» без Кернеса: сын покойного мэра обратился в суд (документ)

Общество 11:17   02.06.2023
Виктория Яковенко
«Блок Кернеса» без Кернеса: сын покойного мэра обратился в суд (документ) Фото: Кирилл Кернес

Бывший руководитель фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» в облсовете Кирилл Кернес через суд хочет забрать право использовать фамилию отца в названии партии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кернес привел результаты закрытого опроса у харьковчан. Из почти 28 тысяч горожан, большинство проголосовали против использования фамилии Кернеса.

«Взяв на вооружение свои внутренние ощущения, учитывая, что руководящий состав партии не имеет никакого отношения к Геннадию Кернесу и учитывая, как стремительно вычищается и искореняется из памяти харьковчан все, что имеет отношение к Кернесу, я начал действовать. Результаты этого опроса только утвердили меня в моем решении, мотивировали и побуждали продолжать начатое», – написал Кирилл Кернес.

Сын покойного мэра добавил, что обратился к руководству фракции с официальным письмом с требованием прекратить использовать фамилию отца.

«Возможно, считая себя выше закона и норм морали, они не смогли дать ответ на аргументированную претензию, выражающую волю десятков тысяч харьковчан. А потому единственный законный путь – обращение в суд с целью защиты интересов харьковчан и нарушенных прав Геннадия Кернеса», — отметил Кирилл Кернес.

Сейчас Кернес обратился с иском в Печерский райсуд Киева к политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков» и к Государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» о признании свидетельств в знак для товаров и услуг недействительным и обязать совершить определенные действия.

31 мая суд открыл производство по гражданскому делу касательно иска.

01
Фото: Кирилл Кернес

Читайте также: Харьковчане вновь могут звонить на номер Кернеса, а ВСУ передали 110 тыс грн

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
01.06.2023
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты
02.06.2023
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
Авиаудары по Ковшаровке: в поселке отремонтировали поврежденные газопроводы
02.06.2023
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
Бои на Белгородщине: колонну «Град» уничтожили Легион и РДК у Шебекино (видео)
01.06.2023
Синегубов сообщил о втором раненом из-за ракетного удара по Харькову
Синегубов сообщил о втором раненом из-за ракетного удара по Харькову
02.06.2023
Белгородщина. Военные РФ уничтожили машину с двумя своими гражданскими — ЛСР
Белгородщина. Военные РФ уничтожили машину с двумя своими гражданскими — ЛСР
02.06.2023

Новости по теме:

11:38
В Харькове Институт радиофизики и электроники переплатил за свет 400 тыс. грн.
11:17
«Блок Кернеса» без Кернеса: сын покойного мэра обратился в суд (документ)
10:09
«Закладчик», снабжавший Харьков PVP, сядет на шесть лет
00:00
«Почетный» Суркис : аргументы депутатов облсовета и поименное голосование
22:23
Военком Харьковщины рассказал, как брал взятки сотрудник РТЦК, пойманный ГБР

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Блок Кернеса» без Кернеса: сын покойного мэра обратился в суд (документ)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший руководитель фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» в облсовете Кирилл Кернес через суд хочет забрать право использовать фамилию отца в названии партии.".