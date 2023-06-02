«Блок Кернеса» без Кернеса: сын покойного мэра обратился в суд (документ)
Бывший руководитель фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» в облсовете Кирилл Кернес через суд хочет забрать право использовать фамилию отца в названии партии.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Кернес привел результаты закрытого опроса у харьковчан. Из почти 28 тысяч горожан, большинство проголосовали против использования фамилии Кернеса.
«Взяв на вооружение свои внутренние ощущения, учитывая, что руководящий состав партии не имеет никакого отношения к Геннадию Кернесу и учитывая, как стремительно вычищается и искореняется из памяти харьковчан все, что имеет отношение к Кернесу, я начал действовать. Результаты этого опроса только утвердили меня в моем решении, мотивировали и побуждали продолжать начатое», – написал Кирилл Кернес.
Сын покойного мэра добавил, что обратился к руководству фракции с официальным письмом с требованием прекратить использовать фамилию отца.
«Возможно, считая себя выше закона и норм морали, они не смогли дать ответ на аргументированную претензию, выражающую волю десятков тысяч харьковчан. А потому единственный законный путь – обращение в суд с целью защиты интересов харьковчан и нарушенных прав Геннадия Кернеса», — отметил Кирилл Кернес.
Сейчас Кернес обратился с иском в Печерский райсуд Киева к политической партии «Блок Кернеса — Успешный Харьков» и к Государственной организации «Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций» о признании свидетельств в знак для товаров и услуг недействительным и обязать совершить определенные действия.
31 мая суд открыл производство по гражданскому делу касательно иска.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший руководитель фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков» в облсовете Кирилл Кернес через суд хочет забрать право использовать фамилию отца в названии партии.".