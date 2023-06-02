«Блок Кернеса» без Кернеса: син покійного мера звернувся до суду (документ)

Колишній керівник фракції «Блок Кернеса – Успішний Харків» в облраді Кирило Кернес через суд хоче забрати право використовувати прізвище батька в назві партії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Кернес навів результати закритого опитування у харків’ян. З майже 28 тисяч містян, більшість проголосували проти використання імені Кернеса.

«Взявши на озброєння свої внутрішні відчуття, враховуючи що керівний склад партії не має жодного стосунку до Геннадія Кернеса та зважаючи, як стрімко вичищається і викорінюється з пам’яті харків’ян усе, що має відношення до Кернеса, я почав діяти. Результати цього опитування лише утвердили мене в моєму рішенні, мотивували і спонукали продовжувати почате», – написав Кирило Кернес.

Син покійного мера додав, що звернувся до керівництва фракції з офіційним листом з вимогою припинити використовувати прізвище батька.

«Можливо, вважаючи себе вище закону та норм моралі, вони не спромоглися надати відповідь на аргументовану претензію, яка виражає волю десятків тисяч харків’ян. А тому єдиний законний шлях – звернення до суду з метою захисту інтересів харків’ян та порушених прав Геннадія Кернеса», – зазначив Кирило Кернес.

Наразі Кернес звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва до політичної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків” та Державної організації “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій” про визнання свідоцтв на знак для товарів і послуг недійсним та зобов’язання вчинити певні дії.

31 травня суд відкрив провадження у цивільній справі за позовом.