Харків’яни знову можуть телефонувати на номер Кернеса, а ЗСУ передали 110 тис
Кирило Кернес, який раніше попросив не продавати на аукціоні телефонний номер його батька, ексмера Харкова Геннадія Кернеса, повідомив, що передав захисникам Харкова більше тієї суми, яку пропонували за лот – 110 тисяч гривень.
“Цікавий лот, не менш оригінальна ідея, хороша справа”, – написав Кирило Кернес у Facebook.
Він також розповів, що номер батька 050-323-04-03 залишає собі, і харків’яни знову можуть телефонувати на нього та повідомляти про свої проблеми.
Нагадаємо, що аукціон оголошував журналіст та медіаексперт Юрій Чевордов. Номер, який Геннадій Кернес використовував під час передвиборчої кампанії 2010 року, він купив на сайті Vodafone. Частину грошей Чевордов обіцяв спрямувати на допомогу ЗСУ. Коли ставка досягла 100 тисяч гривень, він достроково закрив аукціон на прохання Кирила Кернеса. Той пояснив, що номер важливий для його сім’ї.
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Ви читали новину: «Харків’яни знову можуть телефонувати на номер Кернеса, а ЗСУ передали 110 тис»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 22:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кирило Кернес, який раніше попросив не продавати на аукціоні телефонний номер його батька, ексмера Харкова Геннадія Кернеса, повідомив, що передав захисникам Харкова більше тієї суми, яку пропонували за лот – 110 тисяч гривень.".